Підтримка бізнесу: ЕКА відкрило прийом заявок на компенсацію за знищене війною майно

В Україні офіційно стартувала державна програма, спрямована на фінансову допомогу підприємцям, які постраждали від російської агресії. Експортно-кредитне агентство (ЕКА) почало приймати онлайн-заяви від бізнесу на отримання часткової компенсації за пошкоджене майно, а також на відшкодування витрат на страхування від воєнних ризиків.

Що можна компенсувати

Програма фокусується на двох основних напрямках:

Прямі збитки: Відшкодування вартості будівель, цехів, офісів та обладнання, що були пошкоджені або повністю знищені внаслідок бойових дій.

Страхові витрати: Часткова компенсація страхових премій (платежів) за договорами страхування від воєнних ризиків.

Хто та яке майно підпадає під програму

Претендувати на виплати можуть ФОПи та приватні підприємства. До переліку майна, яке підлягає компенсації, відносяться:

Виробничі будівлі, споруди та офісні приміщення.

Об'єкти незавершеного будівництва (якщо роботи розпочалися після 1 січня 2021 року).

Інженерні комунікації та виробниче обладнання, що використовувалися в основній діяльності компанії.

Географія та умови надання допомоги

Правила надання компенсацій відрізняються залежно від мети запиту:

За пошкоджене майно: Виплати стосуються об'єктів, розташованих на територіях підвищеного ризику. До цього списку включено 10 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

За страхові платежі: Компенсація доступна для бізнесу по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та зон безпосередніх бойових дій.

Які страхові випадки покриваються

Компенсація передбачена за руйнування, спричинені:

Прямими влучаннями ракет, дронів або артилерійських снарядів.

Падінням уламків засобів ППО або ПРО.

Пожежами, вибухами та ударними хвилями, що виникли внаслідок обстрілів.

Як подати заявку

Підприємці можуть оформити запит через спеціальний онлайн-сервіс на офіційному сайті ЕКА у розділі «Програма надання часткової компенсації».