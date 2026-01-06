Morgan Stanley подав заявки на створення власних біткоїн- та Solana ETF

У вівторок, 6 січня 2026 року, один із найбільших інвестиційних банків США, Morgan Stanley, офіційно подав реєстраційні заяви до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) на запуск власних біржових фондів (ETF), прив'язаних до ціни біткоїна та Solana. Це перший випадок в історії США, коли великий системний банк виступає безпосереднім емітентом крипто-ETF, а не просто посередником, повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Від «обережного спостерігача» до активного гравця

До цього моменту Morgan Stanley дотримувався стратегії «фасилітатора»: у серпні 2024 року він став першим великим банком Волл-стріт, що дозволив своїм 15 000 фінансовим консультантам пропонувати клієнтам частки в сторонніх біткоїн-ETF (наприклад, від BlackRock чи Fidelity). Тепер банк переходить до фази прямого управління активами.

Ключові деталі заявок:

Morgan Stanley Bitcoin Trust: пасивний інвестиційний інструмент для відстеження ціни біткоїна.

Morgan Stanley Solana Trust: фонд, що не лише відстежує ціну Solana, а й планує використовувати стейкінг (отримання винагороди за утримання монет) для збільшення чистої вартості активів (NAV) фонду.

Чому це відбувається саме зараз

Експерти пов'язують таку активність із двома факторами:

Регуляторна відлига: Адміністрація Дональда Трампа та оновлений склад SEC під керівництвом Пола Аткінса впровадили «універсальні стандарти лістингу» для цифрових активів, що значно спростило запуск нових продуктів.

Легалізація посередництва: У грудні 2025 року Управління контролера валюти (OCC) офіційно дозволило банкам виступати посередниками у криптотранзакціях, фактично стерши межу між традиційними фінансами та крипторинком.

Битва за ринок: Morgan Stanley vs Bank of America

Morgan Stanley не єдиний у своїх амбіціях. З січня 2026 року Bank of America також дозволив своїм консультантам рекомендувати криптоактиви всім клієнтам без обмежень за сумою капіталу.

Проте Morgan Stanley йде далі: крім ETF, банк готує запуск прямої торгівлі криптовалютами через свою платформу E-Trade у першій половині 2026 року. Партнером у цьому проєкті виступає інфраструктурний єдиноріг Zerohash.

Solana отримує потужний імпульс

Вибір Solana як другого активу для ETF (після біткоїна) підкреслює інституційне визнання цієї мережі. Аналітики Bloomberg зазначають, що статус Solana як «швидкого та дешевшого конкурента Ethereum» робить її ідеальним активом для банківських продуктів нового покоління.

«Ми бачимо колосальний потенціал не лише в криптовалютах як інвестиціях, а й у технології блокчейн для токенізації активів узагалі», — заявив Джед Фінн, голова підрозділу управління добробутом Morgan Stanley.