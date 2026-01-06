Бізнес без бар’єрів: на порталі «Дія.Бізнес» запустили новий розділ

Національний проєкт із розвитку підприємництва розширює функціонал для українського бізнесу. На офіційному порталі «Дія.Бізнес» запрацював новий спеціалізований розділ «Дія.Бізнес Інклюзія». Він покликаний допомогти підприємцям адаптувати свої продукти, сервіси та робочі простори до потреб різних груп населення, роблячи бізнес доступнішим як для клієнтів, так і для співробітників. Про це повідомляє пресслужба «Дії» 6 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інструментарій для змін

Новий блок на порталі — це не просто інформаційний ресурс, а прикладна екосистема. Вона пропонує підприємцям комплексний набір інструментів для впровадження безбар'єрності: від теоретичної бази до конкретних фінансових можливостей.

Однією з ключових функцій розділу стала система самотестування. Підприємці можуть пройти онлайн-тест, щоб визначити поточний рівень інклюзивності своєї компанії.

За результатами тестування система генерує персоналізовані рекомендації. Це дозволяє власникам бізнесу отримати «дорожню карту» змін: зрозуміти слабкі місця та визначити пріоритетні напрямки для вдосконалення.

Інтерактивна мапа та аналітика

Окрім навчальних матеріалів та тестів, проєкт передбачає створення інтерактивної мапи інклюзивного підприємництва. Компанії, які пройдуть самотестування та продемонструють рівень інклюзивності не нижче середнього, зможуть подати заявку на включення до цієї мапи. Це стане додатковим інструментом промоції для соціально відповідального бізнесу.

Також анонсовано запуск публічних дашбордів, які стануть доступними навесні 2026 року. Ці аналітичні панелі відображатимуть стан інклюзивності в розрізі регіонів та індустрій, дозволяючи відстежувати динаміку змін у бізнес-середовищі країни.