6 січня 2026, 15:33

Nvidia під тиском: чи втримає IT-гігант капіталізацію у $4 трильйони у 2026 році

На початку 2026 року найдорожча компанія світу Nvidia опинилася в зоні турбулентності. Попри історичні рекорди, акції компанії впали на 9,1% порівняно з піком 29 жовтня 2025 року, що змусило інвесторів замислитися: чи не досяг «бум штучного інтелекту» своєї межі? Про це повідомляє Bloomberg.

Nvidia під тиском: чи втримає IT-гігант капіталізацію у $4 трильйони у 2026 році

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За лічені місяці ринкова вартість компанії скоротилася на $460 млрд. Для порівняння: ця сума втрат перевищує загальну капіталізацію Nvidia лише трирічної давнини.

Нові загрози: конкуренція від власних клієнтів

Донедавна Nvidia контролювала понад 90% ринку ШІ-прискорювачів. Однак у 2026 році ситуація змінюється:

Власні розробки Big Tech: Найбільші клієнти Nvidia — Alphabet (Google), Amazon, Meta та Microsoft — активно створюють власні чипи, щоб зменшити залежність від дорогих процесорів Дженсена Хуанга (ціна яких перевищує $30 000 за одиницю).

Фактор Broadcom: Успіх спеціалізованих чипів (ASIC) вивів компанію Broadcom у лігу лідерів. Маючи капіталізацію у $1,6 трлн, Broadcom тепер коштує дорожче за Tesla, стаючи головним бенефіціаром переходу ринку на дешевші та енергоефективні рішення.

Наступ AMD: Компанія Advanced Micro Devices вже отримала великі замовлення від OpenAI та Oracle. Очікується, що дохід AMD у сегменті дата-центрів зросте на 60% у 2026 році, сягнувши $26 млрд.

Відповідь Nvidia: Rubin та поглинання стартапів

Виступаючи на виставці CES у Лас-Вегасі, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що попит на GPU продовжує «злітати до небес», оскільки складність моделей ШІ щороку зростає в десять разів.

Компанія готує до виходу нове покоління чипів — Rubin. Крім того, наприкінці грудня Nvidia найняла ключових фахівців стартапу Groq, що стало фактичним визнанням попиту на спеціалізовані напівпровідники з низькою затримкою.

Фінансовий парадокс: Nvidia «дешевша» за конкурентів

Попри падіння котирувань, Wall Street залишається на боці компанії. Очікується, що у фіскальному 2027 році (що завершиться в січні 2027-го) прибуток Nvidia зросте на 57% при рості продажів на 53%.

Цікаво, що за показником P/E (ціна до прибутку) акції Nvidia зараз торгуються з коефіцієнтом 25. Це робить їх дешевшими за більшість компаній із «Чудової сімки» (крім Meta) та навіть за деякі традиційні софтверні компанії, як-от Intuit.

«Nvidia оцінюють так, ніби цикл ШІ вже завершився, але це не так. Це створює унікальну можливість для інвесторів», — вважає Вівек Ар'я, аналітик Bank of America.

Читайте також: Nvidia викупила акції Intel на $5 млрд

Ключові ризики у 2026 році

  • Маржинальність: Через запуск серії чипів Blackwell валова маржа компанії дещо просіла до 71,2%. Ринок чекає на її повернення до рівня 75% у 2027 році.
  • Залежність від Китаю: Компанія відзначає високий попит на чип H200 (адаптований для КНР), але посилення експортного контролю залишається «дамокловим мечем».
  • Вплив на індекс: Nvidia забезпечила 16% усього зростання індексу S&P 500 з 2022 року. Будь-яке серйозне падіння компанії потягне за собою весь фондовий ринок.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
