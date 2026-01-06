Крах продажів Tesla в Німеччині: падіння на 48% на тлі загального буму електромобілів

Поки світові ринки обговорюють геополітичні зміни, американський гігант Tesla стикнувся із серйозною кризою на своєму ключовому європейському ринку. Згідно з офіційними даними німецького федерального агентства дорожнього руху (KBA), продажі компанії Ілона Маска в Німеччині продемонстрували катастрофічне падіння. Про це повідомляє Investing.

Грудень став «холодним душем»

Лише за останній місяць 2025 року Tesla змогла реалізувати в Німеччині всього 2 032 автомобілі. Це на 48% менше, ніж у грудні 2024 року. Таке стрімке скорочення попиту в піковий святковий період стало несподіванкою для багатьох аналітиків галузі.

Підсумки року: антирекорд Tesla

Ситуація за весь 2025 рік виглядає не менш тривожно для компанії:

Загальний обсяг продажів: 19 390 одиниць.

Річне падіння: -48,4% порівняно з 2024 роком.

Фактично, за рік Tesla втратила майже половину своєї присутності на німецьких дорогах серед нових реєстрацій.

Аномалія на фоні ринку

Найбільш вражаючим є те, що падіння Tesla відбувається не через кризу галузі, а всупереч загальному тренду. Німецький ринок електромобілів (EV) продовжує активно зростати:

Зростання ринку EV в Німеччині: +43,2% у 2025 році.

Загальна кількість нових реєстрацій: 545 142 одиниці.

Чому Tesla втрачає позиції

Експерти виділяють кілька причин такого розриву між успіхами ринку та провалом окремого бренду:

Посилення конкуренції: Німецькі автогіганти (Volkswagen, BMW, Mercedes) вивели на ринок десятки нових моделей, які краще відповідають локальним запитам.

Китайська експансія: Бренди на кшталт BYD та MG активно завойовують бюджетний сегмент.

Застарілий модельний ряд: Основні моделі Tesla (Model 3 та Model Y) вже давно не отримували радикальних оновлень, що робить їх менш привабливими порівняно з технологічними новинками конкурентів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Tesla за підсумками 2025 року поступилася лідерством з глобальних продажів на ринку електромобілів китайської корпорації BYD.

Світові постачання електромобілів Tesla у четвертому кварталі 2025 року скоротилися на 16% до 418,2 тис. штук, не дотягнувши до сформованого компанією консенсус-прогнозу. Річний показник упав на 8,6%, до 1,64 млн машин. BYD, навпаки, наростила продаж як за жовтень-грудень, так і за весь минулий рік.

У 2025 році китайський конкурент Tesla поставив на ринок 2,26 млн електрокарів, хоча зростання його продажів і виявилося найслабшим за останні п'ять років.