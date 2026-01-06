Multi від Мінфін
6 січня 2026, 15:01

Крах продажів Tesla в Німеччині: падіння на 48% на тлі загального буму електромобілів

Поки світові ринки обговорюють геополітичні зміни, американський гігант Tesla стикнувся із серйозною кризою на своєму ключовому європейському ринку. Згідно з офіційними даними німецького федерального агентства дорожнього руху (KBA), продажі компанії Ілона Маска в Німеччині продемонстрували катастрофічне падіння. Про це повідомляє Investing.

Крах продажів Tesla в Німеччині: падіння на 48% на тлі загального буму електромобілів
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Грудень став «холодним душем»

Лише за останній місяць 2025 року Tesla змогла реалізувати в Німеччині всього 2 032 автомобілі. Це на 48% менше, ніж у грудні 2024 року. Таке стрімке скорочення попиту в піковий святковий період стало несподіванкою для багатьох аналітиків галузі.

Підсумки року: антирекорд Tesla

Ситуація за весь 2025 рік виглядає не менш тривожно для компанії:

  • Загальний обсяг продажів: 19 390 одиниць.
  • Річне падіння: -48,4% порівняно з 2024 роком.

Фактично, за рік Tesla втратила майже половину своєї присутності на німецьких дорогах серед нових реєстрацій.

Аномалія на фоні ринку

Найбільш вражаючим є те, що падіння Tesla відбувається не через кризу галузі, а всупереч загальному тренду. Німецький ринок електромобілів (EV) продовжує активно зростати:

  • Зростання ринку EV в Німеччині: +43,2% у 2025 році.
  • Загальна кількість нових реєстрацій: 545 142 одиниці.

Чому Tesla втрачає позиції

Експерти виділяють кілька причин такого розриву між успіхами ринку та провалом окремого бренду:

  • Посилення конкуренції: Німецькі автогіганти (Volkswagen, BMW, Mercedes) вивели на ринок десятки нових моделей, які краще відповідають локальним запитам.
  • Китайська експансія: Бренди на кшталт BYD та MG активно завойовують бюджетний сегмент.
  • Застарілий модельний ряд: Основні моделі Tesla (Model 3 та Model Y) вже давно не отримували радикальних оновлень, що робить їх менш привабливими порівняно з технологічними новинками конкурентів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Tesla за підсумками 2025 року поступилася лідерством з глобальних продажів на ринку електромобілів китайської корпорації BYD.

Світові постачання електромобілів Tesla у четвертому кварталі 2025 року скоротилися на 16% до 418,2 тис. штук, не дотягнувши до сформованого компанією консенсус-прогнозу. Річний показник упав на 8,6%, до 1,64 млн машин. BYD, навпаки, наростила продаж як за жовтень-грудень, так і за весь минулий рік.

У 2025 році китайський конкурент Tesla поставив на ринок 2,26 млн електрокарів, хоча зростання його продажів і виявилося найслабшим за останні п'ять років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
6 січня 2026, 15:16
#
Я воль, майн фюрер Маск!
Від серця до Марсу!

(це треба казати викидаючи випрямлену праву долоню, в кращих традиціях пана Маска)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Igorenya и 3 назареєстрованого відвідувача.
