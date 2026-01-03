Tesla поступилася BYD лідерством на світовому ринку електромобілів

Американська Tesla за підсумками 2025 року поступилася лідерством з глобальних продажів на ринку електромобілів китайської корпорації BYD. Про це зазначає Bloomberg.

Чому падають поставки

Світові постачання електромобілів Tesla у четвертому кварталі 2025 року скоротилися на 16% до 418,2 тис. штук, не дотягнувши до сформованого компанією консенсус-прогнозу. Річний показник упав на 8,6%, до 1,64 млн машин. BYD, навпаки, наростила продаж як за жовтень-грудень, так і за весь минулий рік, зазначає Bloomberg.

У 2025 році китайський конкурент Tesla поставив на ринок 2,26 млн електрокарів, хоча зростання його продажів і виявилося найслабшим за останні п'ять років.

Спад продажів Tesla у четвертому кварталі був очікуваним: у вересні Білий дім скасував податкове вирахування у розмірі $7500 на покупку електромобілів, що призвело до їх подорожчання в США, пише Barron's. Очікування скасування субсидування також спровокувало ажіотажний попит у третьому кварталі, який став рекордним для Tesla.

У Європі попит на автомобілі Tesla у 2025 році різко впав. У тому числі, продаж у Франції знизився на 37% рік до року, у Швеції — на 66%, передає Bloomberg.

Частково це пов'язано з негативною реакцією європейських покупців на підтримку главою Tesla Ілоном Маском консервативних європейських політиків, зазначає агентство. Винятком із цієї тенденції стала Норвегія, де кількість реєстрацій електромобілів Tesla за рік збільшилась на 41%.

Що з акціями

Акції Tesla відкрилися в Нью-Йорку зростанням на 1,8%, намагаючись відновитись після шестиденного спаду, яким вони завершили 2025 рік. Однак потім папери компанії спустилися в червону зону — на 1% нижче за ціну закриття 31 грудня.

Зовсім інша картина у BYD: консенсус — «купувати» (Buy), а песимісти в явній меншості — дві рекомендації до продажу (Sell і Underperform) проти 23 до покупки (Buy і Outperform), передає Marketscreener. За поточної ціни 85,7 юаня за акцію аналітики в середньому чекають зростання на 39% протягом року — до 119,3 юаня.