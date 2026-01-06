Multi від Мінфін
6 січня 2026, 14:05

Енергетичний колапс у Берліні: українці навчають німців виживати під час блекауту

У столиці Німеччини триває ліквідація наслідків масштабної аварії на електромережах, що паралізувала життя в районі Штегліц-Целендорф. Причиною знеструмлення стала цілеспрямована диверсія, відповідальність за яку взяли на себе місцеві радикали. Поки мешканці Берліна оговтуються від шоку, українські мігранти, маючи досвід життя в умовах війни, організували для місцевих осередки підтримки. Про це повідомляє «Радіо Свобода» 6 січня.

У столиці Німеччини триває ліквідація наслідків масштабної аварії на електромережах, що паралізувала життя в районі Штегліц-Целендорф.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Диверсія проти «енергетичної жадібності»

Інцидент стався 3 січня, коли невідомі підпалили високовольтні кабелі на одній з електростанцій. Внаслідок пожежі без електропостачання та опалення залишилося близько 45 тисяч домогосподарств і понад 2 тисячі комерційних об'єктів.

Вже наступного дня ліворадикальне угруповання «Вулкан» оприлюднило лист-зізнання. Свої дії зловмисники назвали протестом проти «жадібності до енергії» та зростаючого впливу технологічних корпорацій. Правоохоронні органи схиляються до версії про достовірність цієї заяви.

Енергетична компанія Stromnetz Berlin прогнозує, що ремонтні роботи триватимуть до 8 січня. Міська влада закликає постраждалих тимчасово переїхати до знайомих або скористатися аварійними притулками, розгорнутими у концертних залах та інших громадських місцях.

Культурний шок: німецька паніка проти українського спокою

Для багатьох німців ситуація стала справжнім потрясінням. Місцеві жителі, які звикли до стабільності, опинилися не готовими до побутових труднощів: відсутність світла, інтернету та мобільного зв'язку викликала розгубленість.

Українка Ольга Данік, яка мешкає в Німеччині вже 13 років, зазначає, що подібного колапсу в Берліні не пам’ятає.

«За 13 років ніколи такого не було — усі німці шоковані. Ми вранці прокинулися, пішли робити каву, чай — і світла немає… У багатьох взагалі не працював мобільний зв’язок — я писала своїм сусідам, але ніхто нічого не відповідав», — розповідає вона.

На відміну від місцевих, українські біженці сприйняли ситуацію значно спокійніше. Досвід пережитих блекаутів в Україні дозволив їм швидко адаптуватися: запаси свічок, павербанків та вміння готувати їжу без електрики стали в пригоді. Деякі німці навіть сприйняли відключення як початок війни, побоюючись російського нападу.

Експорт досвіду незламності

У відповідь на кризу українська громада продемонструвала високий рівень самоорганізації. Українсько-німецький центр AdlerA e.V., який зазвичай допомагає біженцям, перетворився на імпровізований «пункт незламності» для всіх мешканців району. Завдяки, тому що будівля центру живиться від іншої лінії, там збереглося електропостачання.

Співзасновниця центру Оксана Орел розповідає, що послугами пункту активно користуються як українці, так і німці. Люди приходять зарядити телефони, випити гарячого чаю або приготувати їжу для дітей, адже у багатьох квартирах встановлені електроплити.

«Німці сказали, що в нормальній ситуації цей ремонт тривав би чотири-п'ять тижнів. Українці пишуть у соцмережах, що в нас енергетики під обстрілами ремонтують — і люди мають світло, тепло. І жартують, що треба наших людей сюди привезти, щоб вони тут їх навчили», — коментує Оксана Орел.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
