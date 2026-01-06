Multi від Мінфін
6 січня 2026, 14:32

Золото дорожчає на тлі арешту Мадуро та очікувань зниження ставок у США

Котирування золота відновили зростання, досягнувши тижневого максимуму. Головними драйверами для дорогоцінного металу стали загострення геополітичної ситуації після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами, а також посилення очікувань щодо пом'якшення монетарної політики Федеральною резервною системою (ФРС). Про це повідомляє агентство Reuters 6 січня.

Котирування золота відновили зростання, досягнувши тижневого максимуму.

Рекордна динаміка металів

Станом на ранок вівторка спотова ціна на золото зросла на 0,1%, досягнувши позначки 4 452,60 долара за унцію. Напередодні метал продемонстрував стрімкий стрибок, додавши майже 3% за одну сесію. Ф'ючерси на американське золото з постачанням у лютому також показали позитивну динаміку, піднявшись на 0,3% до 4 462,60 долара.

Варто зазначити, що 2025 рік став історичним для ринку дорогоцінних металів:

  • 26 грудня золото встановило абсолютний рекорд ціни — 4 549,71 долара.
  • Річне зростання склало 64%, що стало найкращим показником з 1979 року.

Фактори впливу: геополітика та макроекономіка

Аналітик компанії ActivTrades Рікардо Євангеліста пояснює поточне зростання поєднанням страху та економічних прогнозів.

«Ціни на золото підтримуються підвищеним попитом на активи-сховища на тлі зростання геополітичної невизначеності після подій вихідних у Венесуелі, а також зростанням ставок на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою після публікації невтішних даних PMI у виробничому секторі США», — зазначає експерт.

Ситуація навколо Венесуели залишається напруженою: у понеділок Ніколас Мадуро постав перед судом у Нью-Йорку, де не визнав себе винним у звинуваченнях у наркотероризмі та володінні зброєю.

Паралельно інвестори реагують на слабкі економічні показники США. Виробнича активність у грудні скоротилася сильніше, ніж очікувалося, впавши до 14-місячного мінімуму. Президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі попередив про ризик різкого зростання безробіття, що збільшує ймовірність втручання регулятора.

Наразі ринок закладає у прогнози два зниження облікової ставки протягом цього року. Ключовим індикатором для подальших дій ФРС стане звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі (Nonfarm Payrolls), який буде оприлюднено цієї п’ятниці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
