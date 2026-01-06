Multi від Мінфін
6 січня 2026, 9:40

Історичний максимум: платіжний баланс України за 11 місяців сягнув рекордного профіциту

Національний банк оприлюднив статистику платіжного балансу за листопад та підсумки 11 місяців 2025 року. Попри значне розширення торговельного дефіциту, країна демонструє рекордні фінансові показники завдяки безпрецедентній підтримці союзників.

Історичний максимум: платіжний баланс України за 11 місяців сягнув рекордного профіциту
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Листопад у цифрах: приплив валюти перекриває дефіцит

Зведений платіжний баланс у листопаді закрився з профіцитом $5,1 млрд (проти $3,5 млрд роком раніше). Це стало можливим завдяки фінансовому рахунку: чистий приплив капіталу склав $8,6 млрд, з яких $7 млрд — це прямі кредитні надходження від міжнародних партнерів.

Водночас дефіцит поточного рахунку (різниця між доходами та витратами країни) зріс до $3,5 млрд. Це пояснюється стрімким зростанням імпорту на тлі скорочення експорту.

Торговельний дисбаланс: машинобудування та енергетика

Ситуація в торгівлі товарами залишається складною:

Імпорт злетів на 28,2% ($8,1 млрд). Головним драйвером стало машинобудування (+40,4%) та енергетичний імпорт (вугілля, газ, електрика), який зріс на третину.

Експорт просів на 1,7% ($3,4 млрд). Зовнішні продажі українських товарів поки не встигають за темпами споживання.

Резерви та оцінки експертів

Завдяки міжнародній допомозі, станом на 1 грудня золотовалютні резерви України сягнули $54,8 млрд. Цього обсягу достатньо для фінансування імпорту протягом наступних 5,6 місяця (нормою вважається 3 місяці).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наголошує на історичній унікальності моменту:

  • Рекордне сальдо: За 11 місяців 2025 року сальдо платіжного балансу склало $10,55 млрд — найвищий результат в історії.
  • Покриття імпорту: Величезний імпорт у $99,3 млрд фактично наполовину ($47,8 млрд) був профінансований коштами партнерів. Власного експорту товарів та послуг ($49,2 млрд) вистачило лише на іншу половину витрат.
  • Агросектор — лідер: Продовольчі товари принесли країні $20,4 млрд валютного виторгу (понад 40% всього товарного експорту).

Загадкові «помилки та упущення»

Цікавою аномалією року став показник «помилок та упущень», який сягнув максимуму у +$2,8 млрд. На думку експерта, це може свідчити про значні обсяги неформальних валютних потоків, недооблік операцій або великі часові розриви між оплатою та реальною поставкою товарів.

«Оскільки помилки оцінені в „плюс“, то можна допустити, що це частина тіньового заходу валюти/криптовалюти в країну, через її тінізацію після посилення мобілізаційних процесів», — зазначив Шевчишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
