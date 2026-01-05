Швейцарія екстрено заморозила активи Мадуро та його оточення

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про негайне блокування всіх активів колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро та осіб із його найближчого кола. Це превентивний захід, спрямований на те, щоб не допустити виведення незаконно набутих коштів із швейцарських банків на тлі арешту диктатора. Про це йдеться в офіційному повідомленні швейцарського уряду від 5 січня.

Мета — зберегти гроші для майбутніх судів

Влада конфедерації застосувала спеціальний закон, що дозволяє блокувати капітали іноземних «політично значущих осіб», якщо є підозра в їх незаконному походженні.

«5 січня 2026 року Федеральна рада вирішила негайно заморозити будь-які активи Ніколаса Мадуро та інших пов'язаних з ним осіб у Швейцарії. Роблячи це, Федеральна рада прагне запобігти відтоку активів», — наголошується в заяві.

Ключові деталі рішення:

Термін дії: Блокування набирає чинності миттєво і діятиме до 4 років (якщо не буде ухвалено іншого рішення).

Винятки: Санкції стосуються особисто Мадуро та його поплічників, але не поширюються на членів чинного уряду Венесуели (ймовірно, щоб не паралізувати державні виплати та функціонування країни).

Доповнення: Цей крок розширює вже існуючі санкції проти Венесуели, які Швейцарія запровадила ще у 2018 році.

Контекст: Арешт і дипломатія

Рішення Берна стало реакцією на події 3 січня 2026 року, коли американські військові провели спецоперацію в Каракасі, затримали Ніколаса Мадуро і вивезли його до США.

Попри жорсткі фінансові заходи, Швейцарія намагається зберегти статус нейтрального дипломатичного гравця. Уряд країни закликав усі сторони конфлікту дотримуватися міжнародного права та утриматися від ескалації насильства. Традиційно Берн запропонував свої послуги як посередника для мирного врегулювання кризи.