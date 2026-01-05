Курси долара США євро зросли під час міжбанківських торгів у понеділок, 5 січня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
5 січня 2026, 17:35
Гривня подешевшала на міжбанку у понеділок
|
Відкриття 2 вересня
|
Закриття 2 вересня
|
Зміни
|
42,25/42,29
|
42,42/42,45
|
17/16
|
49,39/49,42
|
49,58/49,60
|
19/18
Офіційний курс: долар — 42,42 грн, євро — 49,51грн.
Середній курс у банках: 42,10−42,58 грн/долар, 49,35−49,90 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,43−42,55, євро — 49,75−49,95 грн.
Джерело: Мінфін
