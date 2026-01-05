Bitget відкриває доступ до торгівлі TradFi для всіх користувачів після рекордного попиту на бета-тестування

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (Universal Exchange, UEX), офіційно відкрила доступ до торгівлі інструментами TradFi для всіх користувачів після закритого бета-тестування, яке викликало ажіотажний інтерес та продемонструвало високу торговельну активність із золота, валютних пар та глобальних макроактивів.

Публічний запуск став важливою віхою у трансформації Bitget на універсальну біржу (UEX). Після відкриття бета-доступу в грудні понад 80 000 користувачів записалися в лист очікування, щоб отримати можливість торгувати за межами криптовалютного ринку, що підтвердило високий попит на єдину платформу, що поєднує цифрові активи та традиційні фінансові ринки. Активність у тестовий період перевершила очікування: зокрема, за парою XAU/USD одноденний обсяг торгів перевищив $100 млн, ставши одним із найсильніших показників за весь час бети.

З урахуванням результатів тестування Bitget TradFi виходить у повноцінний публічний реліз з розширеною лінійкою інструментів та покращеним виконанням ордерів. Користувачам доступні 79 торгових інструментів, включаючи дорогоцінні метали, валютні пари, фондові індекси та сировинні товари. Усі угоди розраховуються в USDT та здійснюються безпосередньо через існуючі облікові записи Bitget. Досвід користувача орієнтований на криптонативних трейдерів, при цьому відкриваючи доступ до макроорієнтованих стратегій без необхідності переходу між платформами.

Запуск також зміцнює стратегію Bitget UEX (Universal Exchange), в рамках якої торгівля більше не поділяється на класи активів. Інтегруючи золото, форекс та сировинні ринки в ту саму екосистему, що й криптовалюти, Bitget позиціонує себе як платформу, що відображає реальний підхід сучасних трейдерів до управління ризиками, диверсифікації та пошуку можливостей. Глибока ліквідність, вузькі спреди та гнучкі параметри кредитного плеча були доопрацьовані під час бета-тестування на основі відгуків користувачів, що забезпечило готовність продукту до масштабування.

«Трейдерам потрібна гнучкість та можливість вибирати між активами в рамках єдиної екосистеми, — зазначила Грейсі Чен, генеральний директор Bitget. — Їм важливо вільно переходити між криптовалютними та традиційними ринками у міру зміни ринкових умов. Публічний запуск TradFi — це крок до того, щоб надати таку свободу в одному місці і без зайвих бар'єрів».

Тепер, коли TradFi повністю запущено, Bitget продовжує розширювати уявлення, чим може бути криптобіржа. Цей крок відбиває ширший зрушення у промисловості: біржі еволюціонують із майданчиків для спекуляцій у комплексні шлюзи до світових ринків, об'єднані у межах єдиного торгового простору.

Щоб випробувати Bitget TradFi, відвідайте відповідну сторінку на платформі .