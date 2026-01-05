Multi від Мінфін
5 січня 2026, 17:12

48 країн розпочали збір даних про криптоактиви для обміну з податковими

З початку 2026 року інвестори в криптовалюту у 48 країнах та юрисдикціях зіткнулися з новою реальністю: провайдери криптопослуг почали офіційно фіксувати дані про їхні транзакції для подальшої передачі фіскальним органам. Це стало початком глобального впровадження системи звітності Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Про це повідомляє Cointelegraph.

З початку 2026 року інвестори в криптовалюту у 48 країнах та юрисдикціях зіткнулися з новою реальністю: провайдери криптопослуг почали офіційно фіксувати дані про їхні транзакції для подальшої передачі фіскальним органам.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Хоча офіційний міжнародний обмін даними в рамках CARF стартує лише у 2027 році, підготовка розпочалася вже зараз. Згідно з оновленням ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), у країнах «першої хвилі» вже діє або фіналізується законодавство, яке зобов’язує бізнес збирати інформацію про клієнтів.

Хто потрапив під моніторинг: Збирати досьє на користувачів зобов’язані всі ключові гравці ринку:

  • Централізовані криптобіржі (CEX);
  • Децентралізовані платформи (DEX);
  • Крипто-банкомати (ATM);
  • Брокери та дилери.

Графік впровадження: дві хвилі

Світ поділився на дві групи за швидкістю впровадження нових правил:

  • Перша група (48 юрисдикцій): Розпочали запис транзакцій у 2026 році. Перший автоматичний обмін зібраною інформацією між податковими органами цих країн відбудеться у 2027 році.
  • Друга група (27 юрисдикцій): До неї увійшли такі країни, як Австралія, Канада, Мексика, Швейцарія та Гонконг. Вони почнуть збір даних з 1 січня 2027 року, а обмін інформацією запустять у 2028 році.

Більше, ніж просто податки

Головна мета CARF, розробленої за підтримки G20, — унеможливити ухилення від сплати податків через використання криптоактивів. Система дозволить податківцям бачити доходи своїх громадян, де б у світі вони не проводили операції.

Однак експерти попереджають про ширші наслідки. У компанії TaxBit зазначають, що ця база даних може використовуватися не лише фіскалами. Інформація надасть владі безпрецедентний доступ до деталей володіння активами та ідентифікації осіб, що допоможе деанонімізувати власників гаманців та пов’язувати їх з потенційною кримінальною діяльністю.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
5 січня 2026, 17:48
#
Использование крипты не по назначению чревато!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 3 назареєстрованого відвідувача.
