Мінус 205 бар'єрів за рік: Мінекономіки звітує про результати дерегуляції

Міністерство економіки підбило підсумки роботи за 2025 рік. Головним досягненням стала масштабна чистка законодавства від застарілих норм: уряд скасував 205 інструментів державного регулювання, які ускладнювали життя підприємцям. Про це йдеться в офіційному звіті відомства від 5 січня 2026 року.

Зміна філософії

Міністр Олексій Соболев наголосив, що мета реформи — не просто скасувати папірці, а змінити саму суть відносин між державою та бізнесом. Замість тотального контролю впроваджується ризико-орієнтована модель.

Це означає, що держава перестає витрачати ресурси на перевірку всіх підряд, а фокусується лише на тих сферах чи підприємствах, де існують реальні загрози безпеці.

Головні цифри та досягнення 2025 року

205 регуляторних інструментів скасовано остаточно.

63 додаткових інструменти планується скасувати (відповідний законопроєкт вже у Раді).

17 000+ заявок подано через сервіс «єДозвіл».

13 млн грн — підтверджений економічний ефект від спрощення процедур лише через «єДозвіл».

Технології проти бюрократії

Основою дерегуляції стала цифровізація. Міністерство виділяє кілька ключових інструментів, які запрацювали на повну потужність:

Платформа «Пульс» та Дашборд проблем: Це канали зворотного зв'язку, через які бізнес повідомляє про реальні проблеми. Влада не вигадує реформи в кабінетах, а реагує на конкретні запити ринку (наприклад, усунення дублювання техконтролю для промтехніки).

єДозвіл: Єдине вікно для ліцензій. Понад 7 тисяч заявок було подано просто через застосунок «Дія».

Штучний Інтелект (AI): Запущено інноваційну ветеринарну ліцензію з ШІ-перевіркою. Робот аналізує документи на помилки, що пришвидшує процес, хоча фінальне рішення юридично залишається за держслужбовцем.

Галузеві зміни

Особливу увагу приділили секторам, що є критичними для експорту та внутрішнього ринку: