Мінус 205 бар'єрів за рік: Мінекономіки звітує про результати дерегуляції

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 січня 2026, 16:32

Мінус 205 бар'єрів за рік: Мінекономіки звітує про результати дерегуляції

Міністерство економіки підбило підсумки роботи за 2025 рік. Головним досягненням стала масштабна чистка законодавства від застарілих норм: уряд скасував 205 інструментів державного регулювання, які ускладнювали життя підприємцям. Про це йдеться в офіційному звіті відомства від 5 січня 2026 року.

Міністерство економіки підбило підсумки роботи за 2025 рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна філософії

Міністр Олексій Соболев наголосив, що мета реформи — не просто скасувати папірці, а змінити саму суть відносин між державою та бізнесом. Замість тотального контролю впроваджується ризико-орієнтована модель.

Це означає, що держава перестає витрачати ресурси на перевірку всіх підряд, а фокусується лише на тих сферах чи підприємствах, де існують реальні загрози безпеці.

Головні цифри та досягнення 2025 року

  • 205 регуляторних інструментів скасовано остаточно.
  • 63 додаткових інструменти планується скасувати (відповідний законопроєкт вже у Раді).
  • 17 000+ заявок подано через сервіс «єДозвіл».
  • 13 млн грн — підтверджений економічний ефект від спрощення процедур лише через «єДозвіл».

Технології проти бюрократії

Основою дерегуляції стала цифровізація. Міністерство виділяє кілька ключових інструментів, які запрацювали на повну потужність:

  • Платформа «Пульс» та Дашборд проблем: Це канали зворотного зв'язку, через які бізнес повідомляє про реальні проблеми. Влада не вигадує реформи в кабінетах, а реагує на конкретні запити ринку (наприклад, усунення дублювання техконтролю для промтехніки).
  • єДозвіл: Єдине вікно для ліцензій. Понад 7 тисяч заявок було подано просто через застосунок «Дія».
  • Штучний Інтелект (AI): Запущено інноваційну ветеринарну ліцензію з ШІ-перевіркою. Робот аналізує документи на помилки, що пришвидшує процес, хоча фінальне рішення юридично залишається за держслужбовцем.

Галузеві зміни

Особливу увагу приділили секторам, що є критичними для експорту та внутрішнього ринку:

  • Лісова галузь: Правила гармонізували з вимогами Євросоюзу.
  • Фармацевтика: Розпочато бета-тестування цифрових ліцензій на обіг наркотичних засобів та прекурсорів (для медичних цілей).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Vadimra
Vadimra
5 січня 2026, 18:10
#
Гетьманцев «привез» ФОПам обязательный НДС
Федоров саботировал Е акциз на алкоголь + СУПЕР ДЕРЕГУЛЯЦИЯ
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами