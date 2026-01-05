Міністерство економіки підбило підсумки роботи за 2025 рік. Головним досягненням стала масштабна чистка законодавства від застарілих норм: уряд скасував 205 інструментів державного регулювання, які ускладнювали життя підприємцям. Про це йдеться в офіційному звіті відомства від 5 січня 2026 року.
5 січня 2026, 16:32
Мінус 205 бар'єрів за рік: Мінекономіки звітує про результати дерегуляції
Зміна філософії
Міністр Олексій Соболев наголосив, що мета реформи — не просто скасувати папірці, а змінити саму суть відносин між державою та бізнесом. Замість тотального контролю впроваджується ризико-орієнтована модель.
Це означає, що держава перестає витрачати ресурси на перевірку всіх підряд, а фокусується лише на тих сферах чи підприємствах, де існують реальні загрози безпеці.
Головні цифри та досягнення 2025 року
- 205 регуляторних інструментів скасовано остаточно.
- 63 додаткових інструменти планується скасувати (відповідний законопроєкт вже у Раді).
- 17 000+ заявок подано через сервіс «єДозвіл».
- 13 млн грн — підтверджений економічний ефект від спрощення процедур лише через «єДозвіл».
Технології проти бюрократії
Основою дерегуляції стала цифровізація. Міністерство виділяє кілька ключових інструментів, які запрацювали на повну потужність:
- Платформа «Пульс» та Дашборд проблем: Це канали зворотного зв'язку, через які бізнес повідомляє про реальні проблеми. Влада не вигадує реформи в кабінетах, а реагує на конкретні запити ринку (наприклад, усунення дублювання техконтролю для промтехніки).
- єДозвіл: Єдине вікно для ліцензій. Понад 7 тисяч заявок було подано просто через застосунок «Дія».
- Штучний Інтелект (AI): Запущено інноваційну ветеринарну ліцензію з ШІ-перевіркою. Робот аналізує документи на помилки, що пришвидшує процес, хоча фінальне рішення юридично залишається за держслужбовцем.
Галузеві зміни
Особливу увагу приділили секторам, що є критичними для експорту та внутрішнього ринку:
- Лісова галузь: Правила гармонізували з вимогами Євросоюзу.
- Фармацевтика: Розпочато бета-тестування цифрових ліцензій на обіг наркотичних засобів та прекурсорів (для медичних цілей).
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
