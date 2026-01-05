Виторг через касові апарати зріс на 30% і перевищив 5 трильйонів грн

За підсумками 11 місяців 2025 року український ритейл та сфера послуг продемонстрували суттєве зростання офіційних продажів. Обсяг операцій, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), збільшився майже на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев 5 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з оприлюдненою статистикою, загальна сума легального виторгу за січень-листопад 2025 року сягнула 5 130,2 млрд грн. Це на 1 135,3 млрд грн (або на 28,4%) більше, ніж у 2024 році, коли цей показник становив 3 994,9 млрд грн.

Зростання фіксується не лише у грошовому еквіваленті, а й у кількості транзакцій. Українці стали частіше отримувати фіскальні чеки:

Загальна кількість чеків: 9,5 млрд штук (+9,8% до минулого року).

Середньоденна кількість: 28,4 млн чеків щодня (у 2024 році було 25,8 млн).

Данило Гетманцев пов'язує таку динаміку зі зміною менталітету суспільства та розумінням важливості сплати податків під час війни. Водночас він визнає, що проблема тіньової економіки залишається гострою.