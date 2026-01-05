Фонд гарантування відсудив у Росії кошти за знищені банки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжує успішну юридичну боротьбу з країною-агресором. Станом на початок 2026 року українські суди вже зобов'язали Росію компенсувати близько 2,5 мільярда гривень збитків, завданих українським фінустановам. Про це повідомляє пресслужба Фонду 5 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перемоги року

Минулий, 2025 рік, став результативним для юристів Фонду, яким вдалося виграти дві важливі справи:

У грудні Господарський суд Києва задовольнив позов щодо втрачених активів ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК». Сума компенсації склала 651 млн грн.

У липні було отримано позитивне рішення у колективному позові щодо збитків п'яти банків: «ГРІН БАНК», «БАНК «ТАВРИКА», «ЕРДЕ БАНК», «УКРГАЗПРОМБАНК» та «ФОРТУНА-БАНК». Суд постановив стягнути з агресора 498 млн грн.

Раніше, у січні 2024 року, Фонд виграв справу щодо донецького банку «УФС» на суму 1,9 млрд грн. Таким чином, наразі у портфелі Фонду є три виграні справи, рішення за якими вже передані до виконавчої служби.

«Українські банки мали значні активи на територіях, які з 2014 року опинились під російською окупацією… Кожне судове рішення про стягнення збитків з країни-агресора — це юридична фіксація її відповідальності та крок до відновлення справедливості», — наголосив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Нові позови на черзі

Юридичний наступ не зупиняється. Наразі суди розглядають ще три позови Фонду проти Росії на загальну суму 6,8 млрд грн. Вони стосуються відшкодування збитків таким установам:

АТ «ВТБ БАНК» (3,1 млрд грн);

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (2,8 млрд грн);

Група банків: «КИЇВСЬКА РУСЬ», «АКТИВ БАНК», «ЕНЕРГОБАНК», «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (понад 920 млн грн).

Загалом, за попередніми оцінками, втрати банків, що перебувають в управлінні Фонду, від російської агресії (починаючи з 2014 року) сягають колосальної суми у 84 мільярди гривень.

Паралельно Фонд готує доказову базу щодо збитків, завданих вже під час повномасштабного вторгнення, для подання заяв до Міжнародного Реєстру збитків.

Як реально отримати гроші від РФ

Виграти суд у Києві — це лише половина справи. Головна складність полягає у виконанні цього рішення, адже Росія добровільно платити не буде.

Тут вступає в дію механізм ігнорування суверенного імунітету. Зазвичай одну державу не можна судити в судах іншої держави без її згоди. Однак Верховний Суд України створив прецедент, постановивши, що Росія, порушивши територіальну цілісність України, втратила цей імунітет.

Це дозволяє українським судам виносити вироки проти РФ. Далі ці рішення стають юридичною підставою для арешту російських активів за кордоном або в Україні, а також будуть ключовим доказом при розподілі репарацій через міжнародні механізми, які зараз розробляються партнерами України в Гаазі.