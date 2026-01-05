Курс валют на понеділок: курс євро тримається близько 50 грн

У понеділок, 5 січня, курс євро у банках та в обмінниках тримається поблизу психологічної відмітки 50 грн. Долар торгується вище 42 грн.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,05−42,55 грн. Євро купують за 49,30 грн, а продають за 49,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,40−42,51, євро — 49,80−50,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,25−42,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,39−49,42 грн/євро.

Офіційний курс НБУ: долар − 42,29 грн, євро − 49,58 грн.

