У понеділок, 5 січня, курс євро у банках та в обмінниках тримається поблизу психологічної відмітки 50 грн. Долар торгується вище 42 грн.
5 січня 2026, 12:54
Курс валют на понеділок: курс євро тримається близько 50 грн
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,05−42,55 грн. Євро купують за 49,30 грн, а продають за 49,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,40−42,51, євро — 49,80−50,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,25−42,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,39−49,42 грн/євро.
Офіційний курс НБУ: долар − 42,29 грн, євро − 49,58 грн.
Джерело: Мінфін
