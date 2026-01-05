Ціни на нафту падають після захоплення Мадуро

Світові ціни на нафту відреагували зниженням на новини про операцію спецслужб США із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Попри те, що політична нестабільність зазвичай штовхає котирування вгору, цього разу ринок робить ставку на те, що зміна режиму відкриє доступ до найбільших у світі запасів «чорного золота». Про це повідомляє Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція бірж: ведмежий тренд

У понеділок еталонні марки нафти продемонстрували спад:

Brent (міжнародний орієнтир) подешевшала на 0,5%, опустившись до $60,44 за барель.

WTI (американський стандарт) втратила 0,6%, зафіксувавшись на рівні $56,97 за барель.

Трейдери оцінюють наслідки втручання Вашингтона. Хоча зараз Венесуела виробляє менш як 1% світового обсягу нафти через багаторічні санкції та морську блокаду, її потенціал колосальний. За даними Управління енергетичної інформації США, країна володіє близько 17% усіх підтверджених світових запасів сировини.

Чому ринок не панікує

Замість страху перед дефіцитом, інвестори очікують на майбутній надлишок сировини.

«Переважає думка, що втручання США призведе до зниження цін, оскільки ринки очікують на повернення додаткових венесуельських барелів», — пояснила Амріта Сен, засновниця консалтингової компанії Energy Aspects.

Аналітики також вказують на втому ринку від геополітичних заголовків, які не впливають на реальні поставки. Сол Кавонік з MST Financial зазначив, що трейдери вже не реагують гостро на ризики, які «в кінцевому підсумку не призводять до реального порушення ланцюгів постачання». Більшість експертів сходяться на думці, що у 2026 році тренд на здешевлення нафти збережеться.