5 січня 2026, 10:44

Банк Японії налаштований підіймати й надалі ставки

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда у своєму першому публічному виступі 2026 року розвіяв сумніви інвесторів: регулятор не планує зупинятися на досягнутому і продовжить цикл підвищення відсоткових ставок, якщо економічні показники цьому сприятимуть. Про це повідомляє Bloomberg 5 січня.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда у своєму першому публічному виступі 2026 року розвіяв сумніви інвесторів: регулятор не планує зупинятися на досягнутому і продовжить цикл підвищення відсоткових ставок, якщо економічні показники цьому сприятимуть.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс на «нормальність»

Виступаючи на новорічній конференції Асоціації банкірів Японії, Уеда чітко окреслив наміри центробанку. За його словами, політика «дешевих грошей», яка тривала десятиліттями, продовжуватиме згортатися.

«Ми продовжимо підвищувати ставки відповідно до поліпшення ситуації в економіці та інфляції, — заявив Уеда. — Відповідне коригування монетарного пом’якшення призведе до досягнення стабільної цілі щодо інфляції та довгострокового економічного зростання».

Ці коментарі пролунали лише через два тижні після історичного рішення регулятора. Нагадаємо, 19 грудня Банк Японії підвищив базову ставку до 0,75%, що стало найвищим рівнем з 1995 року.

Реакція ринків: єна слабшає, облігації падають

Словесні інтервенції голови ЦБ поки що мало вплинули на валютний ринок. Японська єна продовжує торгуватися поблизу позначки 157,15 за долар (найслабший рівень за два тижні).

Ринок держборгу відреагував гостріше: прибутковість 10-річних облігацій Японії підскочила до найвищого рівня з 1999 року. Це свідчить про те, що інвестори закладають у ціни подальше зростання вартості запозичень.

Слабкість національної валюти залишається головним болем для Токіо. Курс, що наближається до психологічної позначки 160 єн за долар, здорожчує імпорт (енергоносії, продукти), що посилює інфляційний тиск на домогосподарства. Показник інфляції в країні тримається вище цільових 2% вже понад три з половиною роки.

«Механізм між помірним зростанням зарплат та інфляцією, ймовірно, збережеться», — додав Уеда, підтверджуючи, що економіка виходить зі спіралі дефляції.

Що далі?

Більшість аналітиків очікують наступного підвищення ставки в середині 2026 року. Проте частина експертів вважає, що через надмірно слабку єну Банк Японії може діяти агресивніше і підняти ставку раніше. Наступне засідання регулятора щодо монетарної політики заплановане вже на 23 січня.

Чому світ боїться зростання ставок у Японії

Десятиліттями Японія тримала ставки на рівні близько 0% або навіть у від'ємній зоні. Це дозволяло міжнародним інвесторам позичати єну майже безкоштовно, конвертувати її у долари чи євро та інвестувати в більш прибуткові активи (наприклад, облігації США або акції технологічних компаній). Це створювало величезний потік дешевої ліквідності по всьому світу.

Коли Банк Японії підіймає ставки, вартість цих кредитів зростає. Інвестори змушені продавати свої активи за кордоном, щоб повернути борги в єнах. Це може спровокувати відтік капіталу з ринків США та Європи і призвести до падіння світових фондових індексів. Саме тому за кожним словом Кадзуо Уеди уважно стежать не лише в Токіо, а й на Уолл-стріт.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Зв'язок з автором: Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
