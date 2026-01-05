Multi від Мінфін
5 січня 2026, 10:07

Середня тривалість життя ФОП в Україні — менше 2,5 років: де бізнес виживає найдовше

Середній термін існування фізичної особи-підприємця (ФОП) в Україні складає всього 2 роки та 4 місяці. Загалом за 11 місяців минулого року свою діяльність припинили понад чверть мільйона малих бізнесів, причому найвразливішою категорією виявилися кур'єри та працівники роздрібної торгівлі. Про це повідомляє сервіс моніторингу Опендатабот.

Середній термін існування фізичної особи-підприємця (ФОП) в Україні складає всього 2 роки та 4 місяці.

Географія закриттів: Київ та промислові центри

Всього з початку 2025 року в Україні закрилося 250 209 ФОПів. Статистичний пік припав на січень, коли після відновлення роботи реєстрів було зафіксовано одномоментне припинення діяльності майже 60 тисяч підприємців.

Найбільша кількість закриттів бізнесу спостерігається у столиці та великих регіональних центрах:

  • Київ: 32 469 закриттів (кожен восьмий ФОП).
  • Дніпропетровська область: 22 645.
  • Харківська область: 20 481.
  • Одеська область: 18 714.
  • Львівська область: 16 521.

Хто закривається найчастіше

Статистика свідчить, що найбільш ризикованою сферою залишається торгівля. Саме на цей сектор припадає майже половина всіх випадків припинення діяльності.

  • Роздрібна торгівля: Третина всіх закриттів (77 705 підприємців). Середній термін життя такого бізнесу не перевищує 3 років.
  • IT-сфера: Друге місце за кількістю закриттів — 28 668 (кожен дев’ятий). Однак, на відміну від торгівлі, айтівці демонструють вищу стійкість — їхні ФОПи існують у середньому 3 роки та 11 місяців.
  • Оптова торгівля: 16 909 закриттів. Підприємці в цій ніші часто працюють трохи більше одного року.

Рейтинг «живучості»: від кур'єрів до комірників

Аналітики виявили чітку залежність між сферою діяльності та тривалістю існування бізнесу.

Найкоротший термін життя бізнесу:

  • Кур'єри: Середній термін роботи — лише 6 місяців.
  • Адміністративна та офісна діяльність: Близько 9 місяців.
  • Освіта та оптова торгівля: Трохи більше 1 року.

Найстабільнішими виявилися підприємці, що працюють у сфері інфраструктури та нерухомості:

  • Складське господарство: Працюють понад 6 років.
  • Операції з нерухомістю: Середній термін — 5 років і 11 місяців.
  • Ремонт техніки (зокрема побутової): 5 років і 9 місяців.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Зв'язок з автором: Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
