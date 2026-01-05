Середня тривалість життя ФОП в Україні — менше 2,5 років: де бізнес виживає найдовше

Середній термін існування фізичної особи-підприємця (ФОП) в Україні складає всього 2 роки та 4 місяці. Загалом за 11 місяців минулого року свою діяльність припинили понад чверть мільйона малих бізнесів, причому найвразливішою категорією виявилися кур'єри та працівники роздрібної торгівлі. Про це повідомляє сервіс моніторингу Опендатабот.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Географія закриттів: Київ та промислові центри

Всього з початку 2025 року в Україні закрилося 250 209 ФОПів. Статистичний пік припав на січень, коли після відновлення роботи реєстрів було зафіксовано одномоментне припинення діяльності майже 60 тисяч підприємців.

Найбільша кількість закриттів бізнесу спостерігається у столиці та великих регіональних центрах:

Київ: 32 469 закриттів (кожен восьмий ФОП).

Дніпропетровська область: 22 645.

Харківська область: 20 481.

Одеська область: 18 714.

Львівська область: 16 521.

Хто закривається найчастіше

Статистика свідчить, що найбільш ризикованою сферою залишається торгівля. Саме на цей сектор припадає майже половина всіх випадків припинення діяльності.

Роздрібна торгівля: Третина всіх закриттів (77 705 підприємців). Середній термін життя такого бізнесу не перевищує 3 років.

IT-сфера: Друге місце за кількістю закриттів — 28 668 (кожен дев’ятий). Однак, на відміну від торгівлі, айтівці демонструють вищу стійкість — їхні ФОПи існують у середньому 3 роки та 11 місяців.

Оптова торгівля: 16 909 закриттів. Підприємці в цій ніші часто працюють трохи більше одного року.

Рейтинг «живучості»: від кур'єрів до комірників

Аналітики виявили чітку залежність між сферою діяльності та тривалістю існування бізнесу.

Найкоротший термін життя бізнесу:

Кур'єри: Середній термін роботи — лише 6 місяців.

Адміністративна та офісна діяльність: Близько 9 місяців.

Освіта та оптова торгівля: Трохи більше 1 року.

Найстабільнішими виявилися підприємці, що працюють у сфері інфраструктури та нерухомості: