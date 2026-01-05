Multi від Мінфін
5 січня 2026, 9:18

Східна Європа вимагає місця у керівництві ЄЦБ

Країни Східної Європи розпочали наймасштабнішу кампанію за всю історію свого членства в ЄС, щоб отримати місце у вищому керівництві Європейського центрального банку (ЄЦБ). Регіон прагне просунути свого представника на одну з ключових посад у фінансовій ієрархії Єврозони. Про це повідомляє Bloomberg 5 січня.

Країни Східної Європи розпочали наймасштабнішу кампанію за всю історію свого членства в ЄС, щоб отримати місце у вищому керівництві Європейського центрального банку (ЄЦБ).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вакансія, що відкриває можливості

У травні свою посаду залишає віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос. Це створює «вікно можливостей» для кандидатів з Естонії, Латвії та Хорватії, які вже вступили в боротьбу за це крісло. Навіть якщо ця спроба виявиться невдалою, до кінця 2027 року у Виконавчій раді банку (яка складається з шести осіб) звільниться ще три місця.

Головний аргумент східноєвропейських країн — математика та справедливість. Після приєднання Болгарії до Єврозони, третина з 21 країни-члена валютного союзу тепер представляє схід Європи. На думку багатьох політиків, така частка вимагає гучнішого голосу в органі, що ухвалює найважливіші фінансові рішення континенту.

Битва Давида з Голіафом

Шлях до Франкфурта (штаб-квартири ЄЦБ) не буде легким. Східному крилу протистоять важковаговики з Західної Європи, яка зберігає значну економічну перевагу.

Серед головних конкурентів:

  • Оллі Рен (Фінляндія) — голова центробанку Фінляндії та колишній єврокомісар, якого вважають грізним претендентом.
  • Маріо Сентено (Португалія) — голова Банку Португалії, також розглядається як сильний кандидат.

Додатковою перешкодою є економічна вага: сім східноєвропейських країн Єврозони разом генерують менше 4% ВВП блоку. Для порівняння, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія сумарно забезпечують понад 70%. Найбільші економіки традиційно вимагають своїх представників у керівництві, і зламати цю традицію буде важко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Зв'язок з автором: Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+11
Перший Потужний
Перший Потужний
5 січня 2026, 9:42
#
Та ніхто цю парадигму змінювати не буде, хотілки тих хто приносить блоку лише 4% ВВП — це дуже добре, але це не ну 70% ВВП від Німеччини, Франції, Іспанії і Італії, в чому взагалі питання? Якщо якимось країнам не подобається поточний розклад в ЄЦБ — вони можуть залишити блок, але ж ні, ніхто не піде, бо всім хочеться бути поруч з цією кормушкою, бо без блоку ЄС, усі країни східної частини блоку — це по великому рахунку аутсайдери (якщо порівнювати із західною частиною блоку ЄС).

Той хто приносить більше грошей — той і головний, це абсолютно завжди працювало, працює і буде працювати, умовно взяти сім`ю, ну не буде керувати в сім`ї той приносить в бюджет сім`ї 10к грн (умовно, для простоти рахунку), якщо другий в сім`ї приносить 200к грн, ну бо це не працює через «хочу/не хочу», от коли східні країни блоку ЄС будуть хоча б 30−40% ВВП ЄС генерувати — тоді можливо про це говорити, а до цього часу, це просто вологі фантазії Естонії, Латвії та Хорватії, котрі ЄС не має дозволяти, якщо економічно найсильніші Німеччина, Франція, Італія і Іспанія, то вони і матиму більше прав і можливостей, інакше для чого цим чотирьом країнам всі інші, щоб що? Вони могли б всіх розігнати і був би блок ЄС з 4 країн, а якщо менші країни хочуть бути на цьому святі життя — то треба не виступати проти країн, котрі по великому рахунку їх годують.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
