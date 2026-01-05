Східна Європа вимагає місця у керівництві ЄЦБ

Країни Східної Європи розпочали наймасштабнішу кампанію за всю історію свого членства в ЄС, щоб отримати місце у вищому керівництві Європейського центрального банку (ЄЦБ). Регіон прагне просунути свого представника на одну з ключових посад у фінансовій ієрархії Єврозони. Про це повідомляє Bloomberg 5 січня.

Вакансія, що відкриває можливості

У травні свою посаду залишає віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос. Це створює «вікно можливостей» для кандидатів з Естонії, Латвії та Хорватії, які вже вступили в боротьбу за це крісло. Навіть якщо ця спроба виявиться невдалою, до кінця 2027 року у Виконавчій раді банку (яка складається з шести осіб) звільниться ще три місця.

Головний аргумент східноєвропейських країн — математика та справедливість. Після приєднання Болгарії до Єврозони, третина з 21 країни-члена валютного союзу тепер представляє схід Європи. На думку багатьох політиків, така частка вимагає гучнішого голосу в органі, що ухвалює найважливіші фінансові рішення континенту.

Битва Давида з Голіафом

Шлях до Франкфурта (штаб-квартири ЄЦБ) не буде легким. Східному крилу протистоять важковаговики з Західної Європи, яка зберігає значну економічну перевагу.

Серед головних конкурентів:

Оллі Рен (Фінляндія) — голова центробанку Фінляндії та колишній єврокомісар, якого вважають грізним претендентом.

Маріо Сентено (Португалія) — голова Банку Португалії, також розглядається як сильний кандидат.

Додатковою перешкодою є економічна вага: сім східноєвропейських країн Єврозони разом генерують менше 4% ВВП блоку. Для порівняння, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія сумарно забезпечують понад 70%. Найбільші економіки традиційно вимагають своїх представників у керівництві, і зламати цю традицію буде важко.