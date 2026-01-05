Митниця перерахувала до бюджету рекордні 75 мільярдів гривень за місяць

За підсумками останнього місяця 2025 року Державна митна служба України забезпечила перерахування до державної скарбниці 75 мільярдів гривень. Цей фінансовий результат став абсолютним рекордом місячних надходжень за весь період дії воєнного стану в країні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінішний ривок року

Грудень виявився найбільш продуктивним місяцем для фіскальних органів. Порівняно з листопадом 2025 року, обсяг митних платежів зріс на 13,1 млрд грн. Такий стрибок дозволив оновити історичний максимум зборів, зафіксований з початку повномасштабного вторгнення.

У відомстві наголошують, що позитивна динаміка є свідченням адаптивності українського бізнесу, який продовжує зовнішньоекономічну діяльність попри логістичні та безпекові виклики.

Річні підсумки: плюс 21% до бюджету

Загальна картина за 2025 рік також демонструє суттєве зростання доходів. Сумарно за 12 місяців митниця спрямувала до Держбюджету 716,1 млрд грн.

Якщо порівнювати ці дані з показниками 2024 року, то приріст склав 124,4 млрд грн, або 21%. Це свідчить про поступове відновлення обсягів імпорту та підвищення ефективності адміністрування податків на кордоні.