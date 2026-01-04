Міноборони залучило понад $6 млрд на розвиток українського ОПК у 2025 році

Міністерство оборони у 2025 році залучило понад $6 млрд на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Про ц заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Кошти на ОПК

За його словами, майже $1,8 млрд було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах так званої «данської моделі».

Ще понад $4,3 млрд доларів Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Сил оборони України.

Крім того, понад $1,1 млрд український ОПК отримав за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Міністр також повідомив, що Україна подала власні проєкти у сфері оборонно-промислового комплексу в межах європейського механізму SAFE. Очікуваний обсяг фінансування цих проєктів становить близько $5 млрд.

«Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд. Вдячні всім нашим партнерам за підтримку української обороноздатності та розбудову нашого ОПК», — зазначив Денис Шмигаль.