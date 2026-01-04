Венесуела на кінець 2025 року мала найбільші доведені запаси нафти у світі. Про це пише The Economist.
4 січня 2026, 13:23
Список країн із найбільшими запасами нафти у 2025 році
Рейтинг країн
- Венесуела 302,3 млрд барелів
- Саудівська Аравія 266,2 млрд барелів
- Канада 170,5 млрд барелів
- Іран 157,2 млрд барелів
- Ірак 148,8 млрд барелів
- Кувейт 101,5 млрд барелів
- ОАЕ 97,8 млрд барелів
- росія 80 млрд барелів
- США 35 млрд барелів
