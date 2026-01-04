Ринок провайдерів фіксованого інтернету сплатив до держбюджету на 48,5% більше податків, ніж у 2024 році

Ринок провайдерів фіксованого інтернету в Україні за січень-листопад 2025 року сплатив до державного бюджету на 48,5% більше податків, ніж у 2024 році, — 6,1 млрд грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки надійшло до бюджету

«Станом на 1 грудня 2025 року до бюджету платниками сплачено 6,1 млрд грн, тоді як за цей період 2024 року було лише 4,1 млрд грн, тобто надійшло на 2 млрд грн більше (+48,5%)», — розповів Гетманцев.

Зокрема, з цієї суми:

ПДФО та військовий збір — 1,9 млрд грн (+61%),

податок на прибуток — 0,6 млрд грн (+25,8%),

ПДВ — 3,27 млрд грн (+58,1%). Рівень сплати ПДВ також зріс з 8,61% до 9,71%.

Середня заробітна плата в сфері фіксованого інтернету становила:

жовтень 2024 року — 14,1 тис грн;

жовтень 2025 року — 17,9 тис грн (+26,9%).

При цьому Гетманцев зазначив, що окремі оператори не припинили подрібнення, а робота Бюро економічної безпеки щодо припинення злочинів у цій сфері та притягнення до відповідальності винних осіб поки не набула системного характеру.