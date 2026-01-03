З 1 січня українською SIM-карткою в Європі можна користуватися, як вдома: мінцифри назвало умови

З 1 січня Україна стала повноправним учасником європейської політики Roam Like at Home. Домашні тарифи для українців, які подорожують чи тимчасово перебувають в Європі, стають сталою практикою, а не тимчасовою домовленістю. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Раніше можливість телефонувати та користуватися інтернетом у ЄС без доплат залежала від тимчасових угод з європейськими операторами, які потрібно було регулярно продовжувати. Тепер це закріплено офіційно й назавжди — ми стали першою країною-кандидатом, яка приєдналася до Roam Like at Home ще до вступу в ЄС.

Як це працює?

Ви користуєтеся українською SIM-карткою в Європі так само вільно, як і вдома: тарифи, хвилини та гігабайти залишаються незмінними. Правило діє в обидва боки — і для європейців в Україні.

Єдина умова — це діє для тих, хто перебуває за кордоном тимчасово. Ви можете користуватися домашніми тарифами протягом 120 днів.

Водночас для українців, які проживають у країнах ЄС, діють особливі умови. Домашні тарифи доступні безперервно — доки залишається чинною домовленість між українськими та європейськими операторами. Наразі цей термін — до березня 2027 року.

Простими словами: щонайменше до березня 2027 року всі українці в ЄС можуть користуватися домашніми тарифами без жодних часових лімітів. Якщо домовленість між операторами продовжать — ці умови діятимуть і надалі.