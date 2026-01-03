Електронна акцизна марка: влада перенесла повноцінний запуск

На 1 листопада 2026 року перенесено строки повноцінного запровадження Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із використанням електронної акцизної марки. Зміни передбачені законом № 4698-ІХ та постановою Кабміну № 1752, повідомляє Податкова.

Що це дасть бізнесу

Таке рішення передбачає поетапне впровадження системи та надає бізнесу додатковий час для підготовки до переходу на електронну акцизну марку.

Етапи впровадження електронної системи

з 1 січня по 11 жовтня 2026 року (включно) — функціонування системи в тестовому режимі;

з 12 жовтня по 31 жовтня 2026 року (включно) — забезпечення реєстрації користувачів, створення електронних кабінетів, присвоєння ідентифікаторів економічним операторам та об'єктам, обміну даними з інформаційними системами органів державної влади, розмежування прав доступу;

з 1 листопада 2026 року — повноцінне функціонування всіх компонентів Електронної системи.

У зв’язку з перенесенням строків продовжено можливість замовлення та використання паперових марок акцизного податку до 1 листопада 2026 року (відповідно до постанови КМУ № 1756).