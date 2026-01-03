Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 січня 2026, 8:52

Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони

Президент Володимир Зеленський запропонував посаду міністра оборони нинішньому очільнику Міністерва цифрової трансформації Михайлу Федорову. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

Президент Володимир Зеленський запропонував посаду міністра оборони нинішньому очільнику Міністерва цифрової трансформації Михайлу Федорову.
Фото: Михайло Федоров

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рішення Зеленського

«Вирішив змінити і формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо „Лінії дронів“, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що необхідно разом з військовими, командуванням, національними виробниками зброї та партнерами реалізувати «такі зміни, які допоможуть».

Президент наголосив, що нинішній міністр оборони Денис Шмигаль «залишається в команді України» – він запропонував йому очолити інший напрямок в державній роботі, «не менш важливий для нашої стійкості».

Станом на грудень 2025-го було виконано доручення щодо виробництва дронів-перехоплювачів у кількості понад 1000 на добу. Наразі триває робота над збільшенням кількості підготовлених екіпажів. Зеленський переконаний, що Федоров зможе все це реалізувати «і додати технологічності».

Своєю чергою Олег Гороховський, написав: «Федоров – міністр оборони! Ах, як я радий за нас усіх. Нарешті! Вітаю, друзі!!!».

За його словами, в будь-якому проєкті головним і єдиним питанням, яке лежить в основі всього, є лідер — керівник проєкту, який має повноваження та ресурси для виконання завдання.

«Тому ця новина — найгірше, що сталося з росіянами з початку війни. Навіть «Операція Павутина» для них не така болісна, як це призначення. Так, Михайлу буде дуже складно, але я знаю, що він впорається. Я в цьому впевнений», — підсумував Гороховський.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+60
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 січня 2026, 10:18
#
Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man’s world
Ah-ha
+
0
Три літри
Три літри
3 січня 2026, 18:15
#
Здец

Я думаю, что роль оборони немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов военных угроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, военное командование показало карты с потенциальными направлениями атак, сосредоточение сил агрессора и т. д. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду.

А потом случилось 24 февраля 2022 года, разминированный Чонгар…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами