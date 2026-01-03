Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони

Президент Володимир Зеленський запропонував посаду міністра оборони нинішньому очільнику Міністерва цифрової трансформації Михайлу Федорову. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

Рішення Зеленського

«Вирішив змінити і формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо „Лінії дронів“, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що необхідно разом з військовими, командуванням, національними виробниками зброї та партнерами реалізувати «такі зміни, які допоможуть».

Президент наголосив, що нинішній міністр оборони Денис Шмигаль «залишається в команді України» – він запропонував йому очолити інший напрямок в державній роботі, «не менш важливий для нашої стійкості».

Станом на грудень 2025-го було виконано доручення щодо виробництва дронів-перехоплювачів у кількості понад 1000 на добу. Наразі триває робота над збільшенням кількості підготовлених екіпажів. Зеленський переконаний, що Федоров зможе все це реалізувати «і додати технологічності».

Своєю чергою Олег Гороховський, написав: «Федоров – міністр оборони! Ах, як я радий за нас усіх. Нарешті! Вітаю, друзі!!!».

За його словами, в будь-якому проєкті головним і єдиним питанням, яке лежить в основі всього, є лідер — керівник проєкту, який має повноваження та ресурси для виконання завдання.

«Тому ця новина — найгірше, що сталося з росіянами з початку війни. Навіть «Операція Павутина» для них не така болісна, як це призначення. Так, Михайлу буде дуже складно, але я знаю, що він впорається. Я в цьому впевнений», — підсумував Гороховський.