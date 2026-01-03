Президент Володимир Зеленський запропонував посаду міністра оборони нинішньому очільнику Міністерва цифрової трансформації Михайлу Федорову. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Рішення Зеленського
«Вирішив змінити і формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо „Лінії дронів“, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів», – наголосив Зеленський.
Він зазначив, що необхідно разом з військовими, командуванням, національними виробниками зброї та партнерами реалізувати «такі зміни, які допоможуть».
Президент наголосив, що нинішній міністр оборони Денис Шмигаль «залишається в команді України» – він запропонував йому очолити інший напрямок в державній роботі, «не менш важливий для нашої стійкості».
Станом на грудень 2025-го було виконано доручення щодо виробництва дронів-перехоплювачів у кількості понад 1000 на добу. Наразі триває робота над збільшенням кількості підготовлених екіпажів. Зеленський переконаний, що Федоров зможе все це реалізувати «і додати технологічності».
Своєю чергою Олег Гороховський, написав: «Федоров – міністр оборони! Ах, як я радий за нас усіх. Нарешті! Вітаю, друзі!!!».
За його словами, в будь-якому проєкті головним і єдиним питанням, яке лежить в основі всього, є лідер — керівник проєкту, який має повноваження та ресурси для виконання завдання.
«Тому ця новина — найгірше, що сталося з росіянами з початку війни. Навіть «Операція Павутина» для них не така болісна, як це призначення. Так, Михайлу буде дуже складно, але я знаю, що він впорається. Я в цьому впевнений», — підсумував Гороховський.
Коментарі - 2
Must be funny
In the rich man’s world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man’s world
Ah-ha
Я думаю, что роль оборони немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов военных угроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, военное командование показало карты с потенциальными направлениями атак, сосредоточение сил агрессора и т. д. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду.
А потом случилось 24 февраля 2022 года, разминированный Чонгар…