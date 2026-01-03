Україна залучила рекордні $45 млрд міжнародної безпекової допомоги у 2025 році

У 2025 році Україні вдалося залучити понад $45 млрд міжнародної безпекової допомоги — рекордний показник від початку повномасштабної війни. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Скільки залучено коштів

«Нам вдалося залучити понад $45 млрд, що майже на 30% більше, ніж торік. Основні напрями підтримки у 2025 році включали озброєння та боєприпаси, розвиток систем ППО та ПРО, інвестиції у спільне виробництво й закупівлі для українського ОПК, а також навчання, ремонт, технічну підтримку та логістику», — зазначив Шмигаль.

За його словами, понад $6 млрд спрямовано на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема за «данською моделлю».

Крім того, майже $3 млрд Україна отримала завдяки прибуткам від заморожених російських активів у ЄС та Великій Британії, які використано на закупівлю озброєння і зміцнення оборонної галузі.

Міністр наголосив, що міжнародна підтримка України стає довгостроковою й системною.

«Це гарантія стримування російської агресії, підвищення нашої обороноздатності та забезпечення справедливого миру в Європі. Щиро дякую всім нашим партнерам за таку важливу підтримку», — додав очільник Міноборони.