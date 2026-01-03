З 1 січня 2026 року зріс збір у пенсійний фонд при реєстрації авто

У 2026 році в Україні змінилися порогові значення для сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля. Причина — зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язані ставки цього платежу, пише «Укравтопром».

З чим пов'язане подорожчання

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, що вплинуло на розрахунок вартості авто для застосування відповідних ставок збору до Пенсійного фонду.

Актуальні ставки

Актуальні ставки пенсійного збору при першій реєстрації авто у 2026 році:

3% — для автомобілів вартістю до 549 120 грн;

4% — для авто вартістю від 549 120 грн до 965 120 грн;

5% — для автомобілів вартістю понад 965 120 грн.

Об'єктом оподаткування є вартість автомобіля, зазначена в договорі купівлі-продажу або іншому документі, що підтверджує ціну.

Як нараховується пенсійний збір

Пенсійний збір нараховується без урахування ПДВ та застосовується до всіх транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні, крім електромобілів, які, як і раніше, звільнені від цього платежу.