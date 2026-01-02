Грудень 2025 року став піковим для українського енергоринку. Обсяги імпорту електроенергії зросли на 53% порівняно з листопадом, сягнувши майже 640 тис. МВт-год. Це найвищий показник за весь минулий рік. Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.
2 січня 2026, 18:49
Імпорт електроенергії у грудні зріс на 53%: Україна оновила річний рекорд
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Звідки Україна брала енергію
Структура поставок у грудні виглядала наступним чином:
- Угорщина залишається ключовим партнером (41% від загального обсягу).
- Словаччина на другому місці з часткою 21%.
- Польща продемонструвала найстрімкіший ріст — закупівлі злетіли на 85% (до 114 тис. МВт-год).
- Молдова — єдиний напрямок, де зафіксовано спад імпорту на 25%.
Порівняно з груднем 2024 року, потреба в закордонній електриці зросла на 48%. Проте абсолютний історичний рекорд червня 2024 року (858 тис. МВт-год) побити не вдалося.
Експорт на «нулі» та загальні підсумки року
Ситуація з експортом залишається незмінною — з 11 листопада 2025 року поставки української електроенергії за кордон повністю припинені. У грудні Україна працювала виключно на покриття внутрішнього дефіциту.
Загалом за минулий рік Україна імпортувала 3,3 млн МВт-год. Цікаво, що цей показник виявився на 24% меншим, ніж сукупний імпорт за 2024 рік.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі