2 січня 2026, 18:16

Фінансові ризики для українців відійшли на другий план — експерт

Директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський підбив економічні підсумки 2025 року. За його словами, попри воєнні виклики та сповільнення росту ВВП, фінансова система країни продемонструвала безпрецедентну стійкість.

Фінансові ризики для українців відійшли на другий план — експерт
Фото: Гліб Вишлінський

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Економіка під ударом, але стабільна

За підсумками року зростання ВВП очікується на рівні 2%, що нижче початкових прогнозів у 3%+. Головною причиною сповільнення стали масовані літні обстріли енергетики та постійні атаки на портову інфраструктуру Одещини.

Проте, на відміну від шоків 2014 року, українці перестали боятися фінансового краху.

«Тепер фінансові ризики відійшли на дальній план. Міжнародна допомога забезпечила приплив валюти, завдяки чому Україна вийшла на рекордні золотовалютні резерви — $54 млрд», — зазначає Вишлінський.

Міжнародна допомога як «плата за безпеку»

Експерт наголошує на необхідності зміни наративу: підтримку від партнерів слід сприймати не як благодійність для «маленької нещасної країни», а як ціну стійкості держави, яка забезпечує мирне життя всієї Європи.

Критика «соціальних щедростей» та держпрограм

Гліб Вишлінський скептично оцінив деякі ініціативи уряду:

  • «Зимова підтримка» (тисяча Зеленського): На програму витратили 18 млрд грн. На думку експерта, ці кошти були б значно кориснішими для потреб ЗСУ, ВПО або підтримки найбідніших верств населення.
  • Нацкешбек: Ідея вичерпала себе. Замість незрозумілої політики виплат, уряду доцільніше було б згорнути програму.

«Вона (програма Нацкешбек, — ред.) не є настільки затратною, як часто заявляють (приблизно 5 млрд грн на рік). Але замість незрозумілої політики — щось виплачуємо, щось затримуємо, невідомо, коли це завершиться — уряду було б доцільніше урочисто її згорнути», — заявив експерт.

Корупція та прозорість бюджету

За оцінкою ЦЕС, державний бюджет став максимально прозорим, що практично виключає прямі крадіжки. Проте зоною ризику залишаються оборонні закупівлі та великі держмонополії.

«Історія з корупцією в „Енергоатомі“ є показовою. Це одне з небагатьох місць, де через масштабні прибутки та слабке управління взагалі було можливо організувати пограбування держави», — пояснив директор ЦЕС.

Позитивний зсув: відновлення бізнесу

Важливим кроком 2025 року став запуск державної програми фінансування відновлення підприємств, що постраждали від обстрілів. Хоча обсяги допомоги ще не покривають усіх потреб, системний підхід держави до реанімації бізнесу вже почав давати результати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
2 січня 2026, 18:43
#
Да стойко разворован бюджет!
