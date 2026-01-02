Національний банк України встановив на 5 січня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 42,2942 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 12 копійок.
2 січня 2026, 16:35
НБУ підвищив курси долара та євро на понеділок
Офіційні курси
Офіційний курс долара на 5 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,29 грн за 1 долар (+0,12 грн).
Офіційний курс євро становить 49,57 грн за 1 євро (+0,03 грн).
Джерело: Мінфін
