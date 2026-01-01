Національний банк України встановив на 2 січня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 42,1701 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 18 копійок.
1 січня 2026, 17:05
Нацбанк суттєво підвищив курс гривні на п'ятницю
Офіційні курси
Офіційний курс долара на 2 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,1701 гривень за 1 долар (-0,18 грн).
Офіційний курс євро становить 49,5499 гривень за 1 євро (-0,24 грн).
Джерело: Мінфін
