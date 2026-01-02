Бюджет-2025: оборона поглинула 64% видатків, а податкові надходження зросли на чверть

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа оприлюднила оперативні результати виконання Державного бюджету за 2025 рік. Попри складні умови, внутрішні доходи країни зросли на 24% порівняно з попереднім роком, що дозволило стабільно фінансувати сектор безпеки.

Доходи: податки та міжнародна допомога

Загальна дохідна частина (з урахуванням грантів) перевиконана на 16,6%. Проте, якщо розглядати суто податки та збори без грантової допомоги, бюджет недоотримав 79,3 млрд грн (виконання плану на 96,4%).

Головні джерела наповнення скарбниці у 2025 році:

ПДВ з імпорту — 542,4 млрд грн;

ПДФО та військовий збір — 362,9 млрд грн;

Внутрішній ПДВ (чистий) — 306,5 млрд грн;

Податок на прибуток — 284,7 млрд грн;

Імпортний акциз — 161,2 млрд грн;

Внутрішній акциз — 119,7 млрд грн.

Загалом податкові надходження склали 2,1 трлн грн, що на 409 млрд грн або на 24% більше, ніж у 2024 році.

Видатки: пріоритет № 1 — оборона

У 2025 році загальні видатки зросли на 20%. Левова частка коштів була спрямована на захист держави:

оборона — майже 64% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2,7 трлн грн,

погашення ОВДП і зовнішнього боргу — 596,8 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) — 413,9 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) — 361,6 млрд грн,

програма медичних гарантій — 172,8 млрд грн,

зарплата вчителів в школах (з доплатами) — 115,6 млрд грн,

базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) — 49,4 млрд грн.

Зовнішня підтримка та ERA Loans

Україна отримала безпрецедентні $52,4 млрд міжнародної допомоги. Ключовим інструментом стали кредити ERA Loans, які забезпечили $37,9 млрд. Хоча іноземні кошти переважно йдуть на гуманітарні потреби, у 2025 році було зроблено винятки: кошти від Британії та €6 млрд від ЄС дозволили спрямувати безпосередньо на закупівлю зброї та військові потреби.

Резерви на початок 2026 року

Завдяки понадплановим запозиченням (внутрішнім та зовнішнім) у сумі майже 28 млрд грн, Україна сформувала фінансовий резерв на перший квартал 2026 року. Це дозволить забезпечити безперебійність виплат у поточному періоді.

На внутрішньому ринку через облігації (ОВДП) у 2025 році було залучено 581,5 млрд грн.