Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа оприлюднила оперативні результати виконання Державного бюджету за 2025 рік. Попри складні умови, внутрішні доходи країни зросли на 24% порівняно з попереднім роком, що дозволило стабільно фінансувати сектор безпеки.
Бюджет-2025: оборона поглинула 64% видатків, а податкові надходження зросли на чверть
Доходи: податки та міжнародна допомога
Загальна дохідна частина (з урахуванням грантів) перевиконана на 16,6%. Проте, якщо розглядати суто податки та збори без грантової допомоги, бюджет недоотримав 79,3 млрд грн (виконання плану на 96,4%).
Головні джерела наповнення скарбниці у 2025 році:
- ПДВ з імпорту — 542,4 млрд грн;
- ПДФО та військовий збір — 362,9 млрд грн;
- Внутрішній ПДВ (чистий) — 306,5 млрд грн;
- Податок на прибуток — 284,7 млрд грн;
- Імпортний акциз — 161,2 млрд грн;
- Внутрішній акциз — 119,7 млрд грн.
Загалом податкові надходження склали 2,1 трлн грн, що на 409 млрд грн або на 24% більше, ніж у 2024 році.
Видатки: пріоритет № 1 — оборона
У 2025 році загальні видатки зросли на 20%. Левова частка коштів була спрямована на захист держави:
- оборона — майже 64% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2,7 трлн грн,
- погашення ОВДП і зовнішнього боргу — 596,8 млрд грн,
- соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) — 413,9 млрд грн,
- обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) — 361,6 млрд грн,
- програма медичних гарантій — 172,8 млрд грн,
- зарплата вчителів в школах (з доплатами) — 115,6 млрд грн,
- базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) — 49,4 млрд грн.
- Зовнішня підтримка та ERA Loans
Україна отримала безпрецедентні $52,4 млрд міжнародної допомоги. Ключовим інструментом стали кредити ERA Loans, які забезпечили $37,9 млрд. Хоча іноземні кошти переважно йдуть на гуманітарні потреби, у 2025 році було зроблено винятки: кошти від Британії та €6 млрд від ЄС дозволили спрямувати безпосередньо на закупівлю зброї та військові потреби.
Резерви на початок 2026 року
Завдяки понадплановим запозиченням (внутрішнім та зовнішнім) у сумі майже 28 млрд грн, Україна сформувала фінансовий резерв на перший квартал 2026 року. Це дозволить забезпечити безперебійність виплат у поточному періоді.
На внутрішньому ринку через облігації (ОВДП) у 2025 році було залучено 581,5 млрд грн.
Коментарі - 2
Я вот думаю по другому
Расходы на госаппарат: Оппоненты часто указывают, что расходы на содержание судов, прокуратуры и силовых структур, не находящихся на передовой, тоже иногда «упаковывают» в общую категорию «безопасность и оборона», что раздувает этот процент.
Эффективность: 64% — это то, что выделено и проведено по счетам. Это не означает, что все 64% дошли до конкретного солдата в виде качественной экипировки (коррупционные риски, бюрократия).
Обслуживание долга: Значительная часть бюджета уходит на выплату процентов по кредитам (в 2025 году это сотни миллиардов гривен). Если считать оборону от реально доступных денег (за вычетом долгов), процент будет еще выше, но «свободный» ресурс бюджета — меньше.
64% — это сумма, которую налогоплательщики отдали государству.
То, что эти деньги не дошли до солдат в виде повышенного довольствия, а осели в карманах поставщиков или «испарились» на некачественных закупках — это и есть главная причина СЗЧ и подрыва доверия.
Пока чиновник меряет успех «процентом выделенных средств», солдат меряет его тем, может ли он за свою зарплату обеспечить семью и не покупать за свои деньги тепловизор.