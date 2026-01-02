В Україні з'явився перший резидент Defence City: виробник «Вампірів» отримав податкові пільги

Міністерство оборони України офіційно надало статус резидента Defence City першій оборонній компанії. Нею став один із провідних вітчизняних виробників безпілотних систем, який забезпечує фронт дронами «Вампір», «Шрайк» та перехоплювачами «Шахедів». Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Що таке Defence City

Це новий правовий та податковий режим, створений для стимулювання українського оборонно-промислового комплексу (ОПК). За словами Міністра оборони Дениса Шмигаля, мета ініціативи — створити екосистему, яка залучатиме інвестиції та дозволить виробникам зброї масштабуватися в рази швидше.

Які привілеї отримують резиденти

Статус резидента відкриває компаніям доступ до низки інструментів для розвитку:

Податкові канікули: Звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування доходів у виробництво), а також від земельного, майнового та екологічного податків.

Спрощена логістика: Полегшені митні процедури для ввезення комплектуючих та обладнання.

Безпека та конфіденційність: Спеціальні державні гарантії щодо захисту даних підприємства та інформаційної безпеки.

Логістична підтримка: Допомога держави у релокації потужностей та посиленні їхнього фізичного захисту.

Як компаніям долучитися до проєкту

Міноборони запрошує інших виробників зброї та техніки ставати резидентами. Процедура передбачає подання заяви та пакета документів (фінансова звітність, аудиторські висновки, підтвердження виконання оборонних контрактів).

Способи подачі документів:

Онлайн: Надіслати документи з КЕП на електронну адресу: admou@post.mil.gov.ua.

Поштою: м. Київ, проспект Повітряних сил України, 6 (індекс 03168).

Після опрацювання заявки Міноборони вносить успішних кандидатів до реєстру Defence City, що фактично означає перехід підприємства на нові умови роботи.