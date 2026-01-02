США дозволили TSMC ввозити обладнання до Китаю у 2026 році: видано річну ліцензію

Уряд США надав тайванському гіганту TSMC річну ліцензію на імпорт американського обладнання для виробництва мікросхем на його завод у Нанкіні (Китай). Це рішення дозволить компанії уникнути зупинки виробництва через жорсткі експортні обмеження Вашингтона. Про це повідомляє Reuters.

Кінець пільгового періоду

Раніше провідні азійські виробники — TSMC, Samsung та SK Hynix — користувалися спеціальними безстроковими виключеннями (статус «валідованого кінцевого користувача»). Однак термін дії цих привілеїв сплив 31 грудня 2025 року.

Для продовження роботи у 2026 році компаніям довелося подавати запити на отримання індивідуальних експортних ліцензій від Міністерства торгівлі США.

Деталі дозволу для TSMC

Що дозволено: Постачання товарів, які підпадають під експортний контроль США, без необхідності отримувати окрему ліцензію на кожну закупівлю.

Мета: Забезпечення безперебійної роботи фабрики та вчасне виконання замовлень клієнтів.

Технології: Завод у Нанкіні спеціалізується на 16-нанометрових та інших чіпах попередніх поколінь. Це не найсучасніші розробки компанії, але вони є критичними для світового автопрому та електроніки.

Економічний контекст

Хоча присутність TSMC у Китаї є помітною, вона не є визначальною для фінансового стану компанії. Згідно з річним звітом за 2024 рік, виробничий майданчик у Нанкіні забезпечив близько 2,4% загального доходу техгіганта.

Аналогічні дозволи від США також отримали південнокорейські компанії Samsung Electronics та SK Hynix, що свідчить про намагання Вашингтона зберегти стабільність світових ланцюгів постачання, водночас стримуючи технологічний розвиток Китаю у сфері передових чипів.