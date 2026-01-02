США дозволили TSMC ввозити обладнання до Китаю у 2026 році: видано річну ліцензію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 січня 2026, 10:01

США дозволили TSMC ввозити обладнання до Китаю у 2026 році: видано річну ліцензію

Уряд США надав тайванському гіганту TSMC річну ліцензію на імпорт американського обладнання для виробництва мікросхем на його завод у Нанкіні (Китай). Це рішення дозволить компанії уникнути зупинки виробництва через жорсткі експортні обмеження Вашингтона. Про це повідомляє Reuters.

США разрешили TSMC ввозить оборудование в Китай в 2026 году: выдана годовая лицензия

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кінець пільгового періоду

Раніше провідні азійські виробники — TSMC, Samsung та SK Hynix — користувалися спеціальними безстроковими виключеннями (статус «валідованого кінцевого користувача»). Однак термін дії цих привілеїв сплив 31 грудня 2025 року.

Для продовження роботи у 2026 році компаніям довелося подавати запити на отримання індивідуальних експортних ліцензій від Міністерства торгівлі США.

Деталі дозволу для TSMC

Що дозволено: Постачання товарів, які підпадають під експортний контроль США, без необхідності отримувати окрему ліцензію на кожну закупівлю.

Мета: Забезпечення безперебійної роботи фабрики та вчасне виконання замовлень клієнтів.

Технології: Завод у Нанкіні спеціалізується на 16-нанометрових та інших чіпах попередніх поколінь. Це не найсучасніші розробки компанії, але вони є критичними для світового автопрому та електроніки.

Економічний контекст

Хоча присутність TSMC у Китаї є помітною, вона не є визначальною для фінансового стану компанії. Згідно з річним звітом за 2024 рік, виробничий майданчик у Нанкіні забезпечив близько 2,4% загального доходу техгіганта.

Аналогічні дозволи від США також отримали південнокорейські компанії Samsung Electronics та SK Hynix, що свідчить про намагання Вашингтона зберегти стабільність світових ланцюгів постачання, водночас стримуючи технологічний розвиток Китаю у сфері передових чипів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами