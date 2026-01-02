Американська валюта розпочала 2026 рік на слабких позиціях після того, як протягом минулого року вона продемонструвала рекордне знецінення відносно більшості світових валют. Трейдери застигли в очікуванні нових економічних даних, намагаючись спрогнозувати кроки центральних банків у новому фінансовому циклі. Про це повідомляє Reuters.
Долар входить у 2026 рік ослабленим після рекордного падіння за 8 років
Ключові цифри за підсумками 2025 року
Минулий рік став для «зеленого» справжнім випробуванням:
- Індекс долара (DXY) впав на 9,4% за 2025 рік. Це наймасштабніше річне падіння валюти США з 2017 року.
- Євро зміцнилося на 13,5% за рік, зафіксувавши курс на позначці $1,1752.
- Фунт стерлінгів ріс на 7,7%, завершивши рік на рівні $1,3473.
Чому долар втрачає домінування
Аналітики виділяють три основні фактори, що тиснуть на американську валюту:
Скорочення розриву ставок: Різниця в процентних ставках між США та іншими розвиненими економіками зменшується, що робить долар менш привабливим для інвесторів.
Політична невизначеність: Ринок непокоїть майбутнє Федеральної резервної системи (ФРС). Термін повноважень чинного голови Джерома Павелла закінчується у травні 2026 року.
Економічні ризики: Зростаючий бюджетний дефіцит США та загроза глобальних торгових воєн змушують капітал шукати безпечніші гавані.
Чого чекати у 2026-му: «Фактор Трампа»
Головна інтрига року — кого президент США Дональд Трамп обере наступним головою ФРС. Інвестори очікують призначення більш «м'якого» кандидата, який буде готовий агресивно знижувати ставки.
Наразі ринок прогнозує щонайменше два зниження ставки у 2026 році, тоді як сама ФРС поки що залишається розділеною у поглядах, офіційно плануючи лише одне.
Японська єна: виняток із правил
На тлі загального зміцнення світових валют, єна залишилася аутсайдером. За 2025 рік вона зросла менш ніж на 1% і зараз торгується на рівні 156,85 за долар. Це близько до 10-місячного мінімуму, що змушує японських регуляторів знову говорити про можливі інтервенції для порятунку національної валюти.
