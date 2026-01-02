Multi від Мінфін
2 січня 2026, 9:32

Долар входить у 2026 рік ослабленим після рекордного падіння за 8 років

Американська валюта розпочала 2026 рік на слабких позиціях після того, як протягом минулого року вона продемонструвала рекордне знецінення відносно більшості світових валют. Трейдери застигли в очікуванні нових економічних даних, намагаючись спрогнозувати кроки центральних банків у новому фінансовому циклі. Про це повідомляє Reuters.

Долар входить у 2026 рік ослабленим після рекордного падіння за 8 років
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові цифри за підсумками 2025 року

Минулий рік став для «зеленого» справжнім випробуванням:

  • Індекс долара (DXY) впав на 9,4% за 2025 рік. Це наймасштабніше річне падіння валюти США з 2017 року.
  • Євро зміцнилося на 13,5% за рік, зафіксувавши курс на позначці $1,1752.
  • Фунт стерлінгів ріс на 7,7%, завершивши рік на рівні $1,3473.

Чому долар втрачає домінування

Аналітики виділяють три основні фактори, що тиснуть на американську валюту:

Скорочення розриву ставок: Різниця в процентних ставках між США та іншими розвиненими економіками зменшується, що робить долар менш привабливим для інвесторів.

Політична невизначеність: Ринок непокоїть майбутнє Федеральної резервної системи (ФРС). Термін повноважень чинного голови Джерома Павелла закінчується у травні 2026 року.

Економічні ризики: Зростаючий бюджетний дефіцит США та загроза глобальних торгових воєн змушують капітал шукати безпечніші гавані.

Читайте також: Аналітики прогнозують, що долар може подешевшати до євро — історія каже інше

Чого чекати у 2026-му: «Фактор Трампа»

Головна інтрига року — кого президент США Дональд Трамп обере наступним головою ФРС. Інвестори очікують призначення більш «м'якого» кандидата, який буде готовий агресивно знижувати ставки.

Наразі ринок прогнозує щонайменше два зниження ставки у 2026 році, тоді як сама ФРС поки що залишається розділеною у поглядах, офіційно плануючи лише одне.

Японська єна: виняток із правил

На тлі загального зміцнення світових валют, єна залишилася аутсайдером. За 2025 рік вона зросла менш ніж на 1% і зараз торгується на рівні 156,85 за долар. Це близько до 10-місячного мінімуму, що змушує японських регуляторів знову говорити про можливі інтервенції для порятунку національної валюти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
