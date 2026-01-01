Гетманцев спрогнозував перезавантаження державних органів фінансового блоку у 2026 році

Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев озвучив , яки зміни на його думку (за прогнозом) відбудуться в 2026 році.

Топ-10 найважливішого. Без зайвих деталей

«Перше, друге і третє — буде мир. Умови будуть важкі, викличуть критику, але мир буде. Відповідно розпочнеться демобілізація, а мобілізація припиниться. Великим викликом стане забезпечення прав і гідного місця у мирному житті ветеранів.

Четверте — вибори всіх рівнів. Зрозуміло, що мир їх зумовить.

Пʼяте. Ми будемо в необхідній мірі забезпечені фінансуванням. Цей процес буде йти дуже важко, впиратися у важкі рішення в парламенті та опір політиканів, але гроші нам забезпечити вдасться.

Шосте. Детінізація. Вона буде йти і продовжуватись. Це не питання вибору. Це даність. Раджу всім, хто досі практикує — завʼязуйте якомога швидше. Будуть наслідки.

Сьоме. Розпочнеться відновлення країни. Це будуть великі цільові гроші, дуже масштабний процес та надзвичайна відповідальність. Справа всієї країни. Треба не втратити шанс.

Восьме. Кадрові зміни. Навряд чи в грудні ви побачите більшість тих у владі, хто є зараз. І не стільки у звʼязку із виборами.

Девʼяте. Відбудеться, або розпочнеться (в частині БЕБ і митниці — завершиться) перезавантаження державних органів фінансового блоку.

Десяте. Значно прискориться євроінтеграція. Не хочу наврочити, але очікую дату вступу в ЄС — політичне рішення партнерів", — написав Гетманцев.

За його словами, в 2026 році буде багато подій та чорні лебеді на зовнішній арені.