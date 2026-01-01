В Україні з 1 січня запрацювала Національна установа розвитку. Що відомо

З 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) — державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Що відомо про установу

Модель діяльності Національної установи розвитку відповідає кращим європейським практикам, зокрема підходам KfW, що поєднують інституційну автономність і стратегічне партнерство з Урядом.

НУР працюватиме як фінансова установа з особливим статусом, за принципом «інституції другого рівня», без мети отримання прибутку.

З прийняттям закону про НУР відбулась трансформація не лише самої установи, а й і трансформація банківської системи з дворівневої у трирівневу, в якій НБУ здійснюватиме реалізацію монетарної політики, а НУР забезпечуватиме доступність фінансування пріоритетних для Уряду галузей економіки через банки України.

Її ключова місія — забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу.

Повноваження та напрями діяльності

Законом визначено широкий мандат Національної установи розвитку, зокрема:

надання фінансових послуг (кредитування, гарантії, дилерська діяльність);

надання грантів та інших видів безоплатної та безповоротної фінансової допомоги;

компенсацію відсоткових ставок, основної суми та інших платежів за кредитами, лізингом, факторингом, гарантіями, а також компенсацію страхових премій і внесків;

розроблення, супровід та адміністрування державних, регіональних і місцевих програм, проєктів міжнародної технічної допомоги, ініціатив міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та Європейського Союзу;

посередництво у розподілі коштів між фінансовими установами в межах програм і проєктів;

оцінку ефективності та аналіз впливу програм, інвестиційні дослідження і фінансовий аналіз;

підтримку просвітницьких заходів;

інвестиційну діяльність.

Інституція відновлення

Національна установа розвитку покликана стати центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України, поєднуючи державну економічну політику, міжнародне партнерство та реальні фінансові можливості для українського бізнесу. Створення НУР є важливим кроком до системної підтримки МСП, залучення міжнародних ресурсів і забезпечення сталого економічного зростання країни.