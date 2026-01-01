З 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) — державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
В Україні з 1 січня запрацювала Національна установа розвитку. Що відомо
Що відомо про установу
Модель діяльності Національної установи розвитку відповідає кращим європейським практикам, зокрема підходам KfW, що поєднують інституційну автономність і стратегічне партнерство з Урядом.
НУР працюватиме як фінансова установа з особливим статусом, за принципом «інституції другого рівня», без мети отримання прибутку.
З прийняттям закону про НУР відбулась трансформація не лише самої установи, а й і трансформація банківської системи з дворівневої у трирівневу, в якій НБУ здійснюватиме реалізацію монетарної політики, а НУР забезпечуватиме доступність фінансування пріоритетних для Уряду галузей економіки через банки України.
Її ключова місія — забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу.
Повноваження та напрями діяльності
Законом визначено широкий мандат Національної установи розвитку, зокрема:
- надання фінансових послуг (кредитування, гарантії, дилерська діяльність);
- надання грантів та інших видів безоплатної та безповоротної фінансової допомоги;
- компенсацію відсоткових ставок, основної суми та інших платежів за кредитами, лізингом, факторингом, гарантіями, а також компенсацію страхових премій і внесків;
- розроблення, супровід та адміністрування державних, регіональних і місцевих програм, проєктів міжнародної технічної допомоги, ініціатив міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та Європейського Союзу;
- посередництво у розподілі коштів між фінансовими установами в межах програм і проєктів;
- оцінку ефективності та аналіз впливу програм, інвестиційні дослідження і фінансовий аналіз;
- підтримку просвітницьких заходів;
- інвестиційну діяльність.
Інституція відновлення
Національна установа розвитку покликана стати центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України, поєднуючи державну економічну політику, міжнародне партнерство та реальні фінансові можливості для українського бізнесу. Створення НУР є важливим кроком до системної підтримки МСП, залучення міжнародних ресурсів і забезпечення сталого економічного зростання країни.
