1 січня 2026, 13:48

В Україні з 1 січня запрацювала Національна установа розвитку. Що відомо

З 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) — державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

З 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) — державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про установу

Модель діяльності Національної установи розвитку відповідає кращим європейським практикам, зокрема підходам KfW, що поєднують інституційну автономність і стратегічне партнерство з Урядом.

НУР працюватиме як фінансова установа з особливим статусом, за принципом «інституції другого рівня», без мети отримання прибутку.

З прийняттям закону про НУР відбулась трансформація не лише самої установи, а й і трансформація банківської системи з дворівневої у трирівневу, в якій НБУ здійснюватиме реалізацію монетарної політики, а НУР забезпечуватиме доступність фінансування пріоритетних для Уряду галузей економіки через банки України.

Її ключова місія — забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу.

Повноваження та напрями діяльності

Законом визначено широкий мандат Національної установи розвитку, зокрема:

  • надання фінансових послуг (кредитування, гарантії, дилерська діяльність);
  • надання грантів та інших видів безоплатної та безповоротної фінансової допомоги;
  • компенсацію відсоткових ставок, основної суми та інших платежів за кредитами, лізингом, факторингом, гарантіями, а також компенсацію страхових премій і внесків;
  • розроблення, супровід та адміністрування державних, регіональних і місцевих програм, проєктів міжнародної технічної допомоги, ініціатив міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та Європейського Союзу;
  • посередництво у розподілі коштів між фінансовими установами в межах програм і проєктів;
  • оцінку ефективності та аналіз впливу програм, інвестиційні дослідження і фінансовий аналіз;
  • підтримку просвітницьких заходів;
  • інвестиційну діяльність.

Інституція відновлення

Національна установа розвитку покликана стати центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України, поєднуючи державну економічну політику, міжнародне партнерство та реальні фінансові можливості для українського бізнесу. Створення НУР є важливим кроком до системної підтримки МСП, залучення міжнародних ресурсів і забезпечення сталого економічного зростання країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
kadaad1988
kadaad1988
1 січня 2026, 14:53
Очередная контора дармоедов?
