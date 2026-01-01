Безпека, енергетика та кадри: що стримувало бізнес-активність у грудні 2025 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 січня 2026, 12:15

Безпека, енергетика та кадри: що стримувало бізнес-активність у грудні 2025 року

Бізнес у грудні зберіг стримані оцінки результатів поточної економічної діяльності. Подальше погіршення безпекової ситуації, тривалі відключення електроенергії, зростання виробничих витрат бізнесу, руйнування виробничих і логістичних потужностей, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор і далі стримували економічну активність підприємств. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

Бізнес у грудні зберіг стримані оцінки результатів поточної економічної діяльності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оцінка бізнесу

У грудні 2025 року ІОДА становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.

Підприємства торгівлі десятий місяць поспіль позитивно оцінили свої поточні економічні результати та вчетверте поспіль були найоптимістичнішими серед респондентів завдяки збільшенню пропозиції продовольчих товарів, сезонному зростанню попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у грудні становив 52.2 порівняно з 53.8 у листопаді 2025 року (у грудні 2024 року — 49.9).

Підприємства сфери послуг і далі пом’якшували стримані оцінки стосовно своїх економічних перспектив завдяки стійкому споживчому попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у грудні впритул наблизився до нейтрального рівня, становивши 49.8 порівняно з 49.1 у листопаді 2025 року (у грудні 2024 року — 44.5).

Підприємства будівництва стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на сезонність будівельних робіт та суттєві перебої з енергопостачанням: секторальний індекс у грудні становив 47.6 порівняно з 50.0 у листопаді 2025 року (у грудні 2024 року — 43.4).

Підприємства промисловості вдруге поспіль надали найстриманіші оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на дефіцит електроенергії, збільшення виробничих витрат і брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у грудні становив 46.5 порівняно з 46.8 у листопаді 2025 року (у грудні 2024 року — 44.6).

Підприємства будівництва та торгівлі очікували на помірніше здорожчання цін на продукцію власного виробництва / вартості товарів, закуплених для продажу, на тлі збереження високих темпів зростання закупівельних цін. Натомість підприємства промисловості та сфери послуг підвищили оцінки щодо здорожчання як цін постачальників, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

Ситуація на ринку праці пом’якшилася. Респонденти сфер будівництва та торгівлі були оптимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, натомість підприємства промисловості та сектору послуг зберегли стримані оцінки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами