Безпека, енергетика та кадри: що стримувало бізнес-активність у грудні 2025 року

Бізнес у грудні зберіг стримані оцінки результатів поточної економічної діяльності. Подальше погіршення безпекової ситуації, тривалі відключення електроенергії, зростання виробничих витрат бізнесу, руйнування виробничих і логістичних потужностей, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор і далі стримували економічну активність підприємств. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

Оцінка бізнесу

У грудні 2025 року ІОДА становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.

Підприємства торгівлі десятий місяць поспіль позитивно оцінили свої поточні економічні результати та вчетверте поспіль були найоптимістичнішими серед респондентів завдяки збільшенню пропозиції продовольчих товарів, сезонному зростанню попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у грудні становив 52.2 порівняно з 53.8 у листопаді 2025 року (у грудні 2024 року — 49.9).

Підприємства сфери послуг і далі пом’якшували стримані оцінки стосовно своїх економічних перспектив завдяки стійкому споживчому попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у грудні впритул наблизився до нейтрального рівня, становивши 49.8 порівняно з 49.1 у листопаді 2025 року (у грудні 2024 року — 44.5).

Підприємства будівництва стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на сезонність будівельних робіт та суттєві перебої з енергопостачанням: секторальний індекс у грудні становив 47.6 порівняно з 50.0 у листопаді 2025 року (у грудні 2024 року — 43.4).

Підприємства промисловості вдруге поспіль надали найстриманіші оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на дефіцит електроенергії, збільшення виробничих витрат і брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у грудні становив 46.5 порівняно з 46.8 у листопаді 2025 року (у грудні 2024 року — 44.6).

Підприємства будівництва та торгівлі очікували на помірніше здорожчання цін на продукцію власного виробництва / вартості товарів, закуплених для продажу, на тлі збереження високих темпів зростання закупівельних цін. Натомість підприємства промисловості та сфери послуг підвищили оцінки щодо здорожчання як цін постачальників, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

Ситуація на ринку праці пом’якшилася. Респонденти сфер будівництва та торгівлі були оптимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, натомість підприємства промисловості та сектору послуг зберегли стримані оцінки.