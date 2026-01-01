Послуги без чиновників: Які автоматизовані сервіси зʼявляться у 2026 році

У 2025 році Україна остаточно відійшла від концепції «довідка заради довідки». Налагоджено взаємодію між реєстрами та запустили Трембіту 2.0, щоб дані обмінювалися між держсистемами ще безпечніше, швидше та без людського фактора. А українці — користувалися новими зручними автоматизованими сервісами в Дії, повідомляє пресслужба Мінцифри.