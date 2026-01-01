У 2025 році Україна остаточно відійшла від концепції «довідка заради довідки». Налагоджено взаємодію між реєстрами та запустили Трембіту 2.0, щоб дані обмінювалися між держсистемами ще безпечніше, швидше та без людського фактора. А українці — користувалися новими зручними автоматизованими сервісами в Дії, повідомляє пресслужба Мінцифри.
1 січня 2026, 8:00
Послуги без чиновників: Які автоматизовані сервіси зʼявляться у 2026 році
Плани на 2026
«На наступний рік маємо амбітні плани — цифровізувати одні з найскладніших сфер», — йдеться у повідомленні.
У фокусі на 2026-й:
- розлучення онлайн у Дії;
- верифікація даних у реєстрі ДРАЦС;
- еСуд;
- еАкциз;
- розбудова команди CDTO в міністерствах, громадах та адміністраціях.
Джерело: Мінфін
