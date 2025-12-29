В Україні з'являться ШІ-суди: Мінцифри готує законопроєкт

На сьогодні Мінцифри працює над революційним законопроєктом — штучний інтелект в судовій системі. Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров, пише телеграм канал «Чесні новини».

Що це дасть

«Ми хочемо розвантажити суди в напрямку адміністративних справ і запровадимо новий підхід до цього. Суд і AI — це наш пріоритет та фокус», — зазначив Федоров.

ШІ-асистенти

На порталі Дія.Бізнес зʼявилися ШІ-асистенти — одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Вони допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу — від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

Як писав «Мінфін», Мінцифри разом з NVIDIA розробляють власну мовну модель Diia AI LLM та ШІ-інфраструктуру в Україні.