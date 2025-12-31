Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає особливий порядок виплати «спецпенсій» протягом 2026 року. Згідно з документом, виплати, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, будуть частково обмежені за допомогою понижувальних коефіцієнтів. Про це йдеться у відповідній постанові уряду.
Кабмін продовжив обмеження спецпенсій на 2026 рік: кого це торкнеться
Ці заходи запроваджуються на період дії воєнного стану відповідно до закону про Державний бюджет.
Хто підпадає під обмеження
Новий порядок стосується пенсій, призначених за спеціальними законами. До переліку потрапили колишні прокурори, народні депутати, державні службовці, суддівські експерти, працівники Нацбанку, Кабміну та дипломати. Також обмеження поширюються на виплати науковцям, журналістам та особам, звільненим із військової служби (за винятком безпосередніх учасників бойових дій).
Як працюватиме механізм «зрізання»
Понижувальні коефіцієнти застосовуватимуться не до всієї пенсії, а лише до тієї частини, що перевищує встановлений поріг у 10 прожиткових мінімумів. Чим більшим є це перевищення, тим суворішим стає обмеження:
- На суму від 10 до 11 мінімумів нараховуватимуть лише 50% (коефіцієнт 0,5);
- На частину від 11 до 13 мінімумів — 40% (коефіцієнт 0,4);
- На частину від 13 до 17 мінімумів — 30% (коефіцієнт 0,3);
- На частину від 17 до 21 мінімуму — 20% (коефіцієнт 0,2);
- Усе, що перевищує 21 прожитковий мінімум, виплачуватиметься в розмірі лише 10% від суми перевищення (коефіцієнт 0,1).
Кого обмеження не стосуються
Уряд зберіг повний розмір виплат для захисників України. Коефіцієнти не застосовуються до пенсій осіб, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС або заходах із відсічі повномасштабної агресії рф.
Також під обмеження не підпадають пенсії у разі втрати годувальника, які отримують сім'ї загиблих або зниклих безвісти воїнів. Дані про статус отримувачів Пенсійний фонд перевірятиме через Реєстр ветеранів війни.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2026 року.
Затверджений Держбюджет на 2026 рік передбачає, що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн.
