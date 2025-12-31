Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 19:53

Кабмін продовжив обмеження спецпенсій на 2026 рік: кого це торкнеться

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає особливий порядок виплати «спецпенсій» протягом 2026 року. Згідно з документом, виплати, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, будуть частково обмежені за допомогою понижувальних коефіцієнтів. Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Кабмін продовжив обмеження спецпенсій на 2026 рік: кого це торкнеться

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ці заходи запроваджуються на період дії воєнного стану відповідно до закону про Державний бюджет.

Хто підпадає під обмеження

Новий порядок стосується пенсій, призначених за спеціальними законами. До переліку потрапили колишні прокурори, народні депутати, державні службовці, суддівські експерти, працівники Нацбанку, Кабміну та дипломати. Також обмеження поширюються на виплати науковцям, журналістам та особам, звільненим із військової служби (за винятком безпосередніх учасників бойових дій).

Як працюватиме механізм «зрізання»

Понижувальні коефіцієнти застосовуватимуться не до всієї пенсії, а лише до тієї частини, що перевищує встановлений поріг у 10 прожиткових мінімумів. Чим більшим є це перевищення, тим суворішим стає обмеження:

  • На суму від 10 до 11 мінімумів нараховуватимуть лише 50% (коефіцієнт 0,5);
  • На частину від 11 до 13 мінімумів — 40% (коефіцієнт 0,4);
  • На частину від 13 до 17 мінімумів — 30% (коефіцієнт 0,3);
  • На частину від 17 до 21 мінімуму — 20% (коефіцієнт 0,2);
  • Усе, що перевищує 21 прожитковий мінімум, виплачуватиметься в розмірі лише 10% від суми перевищення (коефіцієнт 0,1).

Читайте також: У 2026 році змінюються правила виходу на пенсію: Скільки потрібно мати стажу

Кого обмеження не стосуються

Уряд зберіг повний розмір виплат для захисників України. Коефіцієнти не застосовуються до пенсій осіб, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС або заходах із відсічі повномасштабної агресії рф.

Також під обмеження не підпадають пенсії у разі втрати годувальника, які отримують сім'ї загиблих або зниклих безвісти воїнів. Дані про статус отримувачів Пенсійний фонд перевірятиме через Реєстр ветеранів війни.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо

Затверджений Держбюджет на 2026 рік передбачає, що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 грудня 2025, 20:51
#
До переліку потрапили колишні прокурори, народні депутати, державні
службовці, суддівські експерти, працівники Нацбанку, Кабміну та дипломати.

А от судді через суди за підтримки своїх колег та корпоративної кругової поруки
відсудили своє право отримувати повну суму коштів на своє довічне утримання.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 січня 2026, 11:59
#
Ты же сам, горлопанил в поддержку «судебной рехформы» от порошенко… Так что ты сейчас хочешь? За что горлопанил то и получи… «эксперт»…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 січня 2026, 12:41
#
GrugoriyHoland

тебе ещё не надоело годами нести пургу, полностью
выдуманную твоим воспалённым воображением.

Маразм в твоём исполнении с каждым днём только крепчает.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 січня 2026, 13:33
#
Шо, а может представить «скрины» твоих «экспертных» наворотов???
Или ты думаешь что я не создал коллекцию высеров твоих братьев по разуму и тебя «эксперт» лично???
Да нет от «скрина» твой страницы где ты работал … у пригожина на «информ технологиях» до последних «высеров» с несуществующими решениями Судов!!!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 січня 2026, 13:57
#
Ну и для сторонников «рехформ» порошенко, хотите знать во сколько бюджету воюющей Украины обошлись эти «рехформы (по судебным искам за 2024 год и перспективно за 2025 год)
Ну тогда читае оф документ . а не «муйню» с кремлевской телеги «телеги» —

Открываем «карточку «Закона 4000 від 15.09.2025

Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57325

Находим — Висновок комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Открываем документ и читаем текст на странице № 13

…4. Відповідно до статті 28 законопроєкту у 2026 році у період дії воєнного стану в Україні продовжено дію норми щодо встановлення понижуючих коефіцієнтів для пенсій, призначених (перерахованих) відповідно до спеціальних законів, розмір яких (пенсійної виплати) перевищує десять прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Передбачено, що зазначені пенсії виплачуються іззастосуванням до суми перевищення коефіцієнтів у розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. Водночас, Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною ти нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 03.01.2025 № 1 «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану» (рішення № 320/2958/25 від 09.09.2025), що створює ризики додаткових видатків з бюджету Пенсійного фонду України як у 2025 році (розрахунково 2,9 млрд грн) так і у 2026 році (розрахунково 3,8 млрд грн).

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 січня 2026, 13:59
#
Вот во сколько бюджету Украины, обошлось, дешевое. но «экспертное» мнение. а по факту ГОРЛОПАНСТВО, таких «экспертов» как «кверти» и его братьев по разуму (читать .даже намека на присутствие РАЗУМА!!!)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 січня 2026, 14:03
#
Напомню, что этот «эксперт» уже не один раз занимался распространением откровенной прокремлевской брехни о НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ решении американского Суда
— https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/263422/
(Как рождается ИПСО (часть 8))
, ну и конечно …пытался подыграть" кремлевским СМИ в парадигме …тяжелой жизни в ЕС — https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/232687/
(Как пропаганда рф попадает на сайт «Минфин»)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
