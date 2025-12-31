Курс долара та євро впали у середу, 31 грудня, під час міжбанківських торгів. Про це свідчать дані «Мінфіну».
31 грудня 2025, 17:32
Гривня зміцнилась на міжбанку в останній день у 2025 році
|
Відкриття 31 грудня
|
Закриття 31 грудня
|
Зміни
|
42,33/42,40
|
42,20/42,30
|
13/10
|
49,69/49,76
|
49,51/49,61
|
18/15
Офіційний курс: долар — 42,35 грн, євро — 49,79 грн.
Середній курс у банках: 42,05−42,55 грн/долар, 49,50−50,17 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,23−42,40, євро — 49,80−50,05 грн.
