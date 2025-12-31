Trump Media запускає нову криптовалюту

Медіахолдинг Trump Media and Technology Group Corp. (TMTG), який володіє соцмережею Truth Social, оголосив про запуск власного цифрового токена. Нову криптовалюту безкоштовно розподілять серед акціонерів компанії як винагороду за лояльність. Про це пише Bloomberg.

Що відомо

Компанія Дональда Трампа реалізує цей проєкт у партнерстві з однією з найбільших криптобірж світу —Crypto.com. Технічною базою для випуску активу стане блокчейн Cronos.

Згідно із заявою TMTG, розподіл відбуватиметься за простою формулою: кожен акціонер отримає один цифровий токен за кожну акцію, якою він володіє. За даними Bloomberg, сам Дональд Трамп є найбільшим власником бізнесу з часткою 41%, тож він стане основним бенефіціаром цієї емісії.

Для чого потрібен цей токен

Важливо розуміти, що новий актив, ймовірно, не буде класичною криптовалютою для спекуляцій. Компанія попередила, що:

Токени не дають права власності на акції DJT.

Вони можуть бути недоступними для передачі або обміну на готівку.

Основна мета — надання власникам доступу до бонусів, знижок на продукти Trump Media та інших преференцій.

Ринок відреагував на новину стриманим оптимізмом: на премаркеті в середу акції Trump Media (тікер DJT) зросли приблизно на 3,3%.

Крипто-імперія Трампа розростається

Це далеко не перший крок медіаімперії 47-го президента США у бік цифрових активів. Раніше цього року компанія окреслила плани щодо виходу на ринки криптовалютних накопичень та фінансових продуктів.

Окрім корпоративних ініціатив, родина Трампів просуває децентралізований фінансовий проєкт (DeFi) World Liberty Financial, який оперує токеном WLFI та стейблкоїном USD1. Також Трамп випустив власний мемкоїн TRUMP.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року суттєво змінило регуляторний ландшафт. Влітку було ухвалено нове законодавство, що спрощує нагляд за сектором, а низку гучних справ проти криптокомпаній було закрито або призупинено.

Що таке «утилітарний токен» (Utility Token)

Те, що пропонує Trump Media, найбільше нагадує концепцію Utility Token (службового токена). На відміну від біткоїна, який є засобом збереження вартості, або акцій, що дають право на дивіденди, службовий токен працює як «жетон» у парку атракціонів. Він має цінність лише всередині конкретної екосистеми.

У цьому випадку токен слугує інструментом гейміфікації акціонерного капіталу. Це спроба перетворити пасивних власників акцій на активних користувачів продуктів компанії (Truth Social, стрімінги тощо). Фактично, це сучасний аналог клубної картки лояльності, але реалізований на блокчейні для більшої прозорості та хайпу.