Кабмін продовжив обмеження на експорт деревини та металобрухту до кінця 2026 року

Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити дію обмежень на вивезення стратегічної сировини з країни ще на рік. Згідно з новою постановою, до 31 грудня 2026 року діятиме режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої та паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.