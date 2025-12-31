Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити дію обмежень на вивезення стратегічної сировини з країни ще на рік. Згідно з новою постановою, до 31 грудня 2026 року діятиме режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої та паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
31 грудня 2025, 18:52
Кабмін продовжив обмеження на експорт деревини та металобрухту до кінця 2026 року
Металобрухт: захист промисловості та екологія
Рішення щодо металобрухту зумовлене потребами внутрішнього ринку. Попри наявність експортного мита, обсяги вивезення брухту раніше зростали, переважно транзитом через треті країни.
Чому це важливо:
- Ресурс для оборони: Лом є критичною сировиною для металургійних заводів, що виробляють продукцію для оборонного сектору та відбудови.
- Екологічні вимоги: Використання брухту замість первинної руди суттєво знижує викиди CO2. Це критично для українських експортерів у контексті впровадження європейських екологічних стандартів (CBAM).
- Економіка: Переробка сировини всередині країни створює додану вартість та робочі місця, на відміну від прямого експорту.
Деревина: дефіцит та енергетична безпека
Щодо лісоматеріалів, уряд пролонгував частину обмежень, які почали діяти наприкінці жовтня 2025 року. Ситуація в галузі залишається складною через декілька факторів:
- Скорочення заготівлі: Через бойові дії та замінування значних площ лісів реальні обсяги видобутку деревини впали.
- Сировинний голод: Вітчизняні деревообробні підприємства працюють з перебоями через брак кругляка.
- Опалювальний сезон: Для багатьох сільських громад паливна деревина (дрова) залишається безальтернативним ресурсом для опалення в зимовий період.
Таким чином, уведена заборона має на меті стабілізувати ціни на внутрішньому ринку та забезпечити сировиною виробників і населення.
Джерело: Мінфін
