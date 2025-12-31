Нацбанк визначив нові курси валют на четвер, 1 січня. Згідно з даними регулятора, курси євро та долара трохи впали.
31 грудня 2025, 15:33
НБУ визначив, якими будуть курси долара та євро у перший день 2026 року
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,35 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у середу (42,39).
Історичний максимум долара: 42,40 (26.11.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 49,79 грн, що на 7 копійок менше, ніж у середу, коли був зафіксований історичний максимум (49,86).
Курс польського злотого
НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,7963 (у середу курс був 11,8015).
Джерело: Мінфін
