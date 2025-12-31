НБУ визначив, якими будуть курси долара та євро у перший день 2026 року

Нацбанк визначив нові курси валют на четвер, 1 січня. Згідно з даними регулятора, курси євро та долара трохи впали.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,35 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у середу (42,39).

Історичний максимум долара: 42,40 (26.11.2025).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 49,79 грн, що на 7 копійок менше, ніж у середу, коли був зафіксований історичний максимум (49,86).

Курс польського злотого

НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,7963 (у середу курс був 11,8015).

