Найбагатші люди світу в 2025 році збільшили статки на рекордні $2,2 трильйона

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg , цього року 500 найбагатших людей світу додали до свого сукупного статку рекордні $2,2 трильйона, оскільки бурхливе зростання ринків на всіх ринках, від акцій до криптовалют і дорогоцінних металів, призвело до різкого зростання вартості їхніх активів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання статків

Зростання, яке довело їхній сукупний чистий капітал до $11,9 трильйона, було значно прискорене перемогою Дональда Трампа на виборах наприкінці 2024 року та лише ненадовго зірвано побоюваннями щодо тарифів у квітні, коли падіння ринків спричинило найбільше одноденне знищення багатства з часів пандемії.

Cписок деяких найбільших переможців та невдах року

Ларрі Еллісон

Чистий капітал: $249,8 мільярда

Річний прибуток: $57,7 мільярда

У 81 рік співзасновник Oracle бере на себе більше повсякденної відповідальності в компанії та очолює її величезний, підживлений боргами прорив у розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Статки Еллісона зросли на $89 мільярдів 10 вересня після публікації звіту про квартальні прибутки, пов'язаного з планами Oracle щодо розширення галузі штучного інтелекту, що стало найбільшим одноденним зростанням чистих капіталів, коли-небудь зареєстрованим індексом багатства Bloomberg на той момент. Еллісон також інвестував свій статок у медіасектор, особисто гарантуючи частку акцій у ворожій заявці свого сина Девіда на $108 мільярдів на придбання Warner Bros.

Ілон Маск:

Чистий капітал: $622,7 мільярда

Річний прибуток: $190,3 мільярда

Ставши найбільшим донором виборчого циклу 2024 року, Маск провів більшу частину весни у Вашингтоні, оскільки його Департамент ефективності уряду скоротив фінансування та ініціював масові скорочення штатів у федеральних агентствах. Це сталося за рахунок його статків, оскільки акції Tesla за цей період сильно впали, частково через негативну реакцію споживачів на його політичну діяльність.

Але статки Маска відновилися після того, як він покинув Білий дім після публічної сварки з Трампом. Нещодавній продаж акцій SpaceX інсайдерам зробив її найціннішою приватною компанією у світі, а його статки вперше перевищили $600 мільярдів. Тим часом акціонери Tesla проголосували за схвалення нового компенсаційного пакету, який забезпечує йому чіткий шлях до того, щоб стати першим у світі трильйонером, якщо він допоможе автовиробнику досягти амбітної серії цільових показників протягом наступних років.

Джина Райнхарт:

Чистий капітал: $37,7 мільярда

Річний прибуток: $12,6 мільярда

Мало хто з мільярдерів отримав цього року більше вигоди від глобальної зосередженості на забезпеченні поставок життєво важливих рідкоземельних мінералів, ніж найбагатша людина Австралії. Значною мірою завдяки своєму приватному бізнесу Hancock Prospecting, Райнхарт накопичила найбільший портфель рідкоземельних металів за межами Китаю та позиціонувала себе як ключового гравця у дедалі напруженішій геополітичній боротьбі за контроль над матеріалами, які є важливими для технологій, починаючи від напівпровідників і закінчуючи електромобілями.

Дональд Трамп та родина:

Чистий капітал: $6,8 мільярда

Річний прибуток: $282 мільйони

З початку своєї передвиборчої кампанії Трамп та його родина вплуталися в запаморочливу низку угод, які збагатили клан у масштабах, безпрецедентних в сучасній президентській історії.

За останні 15 місяців статки родини зросли приблизно на 70%, навіть після нещодавнього падіння. У дні, що передували його другій інавгурації, Трамп та його дружина Меланія просували пару мемкойнів, що носять їхні імена, вартість яких ненадовго зросла, а потім різко впала.

Тим не менш, токен Трампа додав до багатства родини понад 200 мільйонів доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Трамп також став співзасновником криптоплатформи World Liberty Financial разом зі своїми синами за кілька тижнів до виборів 2024 року. Відтоді Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп занурилися в криптопроєкти, включаючи майнер цифрової валюти American Bitcoin Corp.

Ті, хто програв

Мануель Вільяр:

Чистий капітал: $10 мільярдів

Річні збитки: $12,6 мільярда

Вільяр, колись найбагатша людина на Філіппінах, за лічені дні втратив понад $18 мільярдів статків після того, як акції його девелоперської компанії Golden MV Holdings Inc. впали більш ніж на 80% після закінчення шестимісячної призупинення торгівлі в листопаді.

Торги були зупинені після того, як Golden MV не подала фінансові результати після того, як стало відомо, що вона придбала ділянку землі у Вільяра за $93 мільйони, але пізніше переоцінила її до понад $23 мільярдів.

Боб Пендер та Майк Сейбл:

Статки: $7 мільярдів кожного

Річні збитки: $17,7 мільярда кожен

Майкл Сейлор:

Чистий капітал: $3,8 мільярда

Річні збитки: $2,6 мільярда

Ван Сін: