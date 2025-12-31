Найбагатші люди світу в 2025 році збільшили статки на рекордні $2,2 трильйона

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 грудня 2025, 18:33

Найбагатші люди світу в 2025 році збільшили статки на рекордні $2,2 трильйона

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, цього року 500 найбагатших людей світу додали до свого сукупного статку рекордні $2,2 трильйона, оскільки бурхливе зростання ринків на всіх ринках, від акцій до криптовалют і дорогоцінних металів, призвело до різкого зростання вартості їхніх активів.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, цього року 500 найбагатших людей світу додали до свого сукупного статку рекордні $2,2 трильйона, оскільки бурхливе зростання ринків на всіх ринках, від акцій до криптовалют і дорогоцінних металів, призвело до різкого зростання вартості їхніх активів. ► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗростання статків Зростання, яке довело їхній сукупний чистий капітал до $11,9 трильйона, було значно прискорене перемогою Дональда Трампа на виборах наприкінці 2024 року та лише ненадовго зірвано побоюваннями щодо тарифів у квітні, коли падіння ринків спричинило найбільше одноденне знищення багатства з часів пандемії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання статків

Зростання, яке довело їхній сукупний чистий капітал до $11,9 трильйона, було значно прискорене перемогою Дональда Трампа на виборах наприкінці 2024 року та лише ненадовго зірвано побоюваннями щодо тарифів у квітні, коли падіння ринків спричинило найбільше одноденне знищення багатства з часів пандемії.

Cписок деяких найбільших переможців та невдах року

Ларрі Еллісон

  • Чистий капітал: $249,8 мільярда
  • Річний прибуток: $57,7 мільярда

У 81 рік співзасновник Oracle бере на себе більше повсякденної відповідальності в компанії та очолює її величезний, підживлений боргами прорив у розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Статки Еллісона зросли на $89 мільярдів 10 вересня після публікації звіту про квартальні прибутки, пов'язаного з планами Oracle щодо розширення галузі штучного інтелекту, що стало найбільшим одноденним зростанням чистих капіталів, коли-небудь зареєстрованим індексом багатства Bloomberg на той момент. Еллісон також інвестував свій статок у медіасектор, особисто гарантуючи частку акцій у ворожій заявці свого сина Девіда на $108 мільярдів на придбання Warner Bros.

Ілон Маск:

  • Чистий капітал: $622,7 мільярда
  • Річний прибуток: $190,3 мільярда

Ставши найбільшим донором виборчого циклу 2024 року, Маск провів більшу частину весни у Вашингтоні, оскільки його Департамент ефективності уряду скоротив фінансування та ініціював масові скорочення штатів у федеральних агентствах. Це сталося за рахунок його статків, оскільки акції Tesla за цей період сильно впали, частково через негативну реакцію споживачів на його політичну діяльність.

Але статки Маска відновилися після того, як він покинув Білий дім після публічної сварки з Трампом. Нещодавній продаж акцій SpaceX інсайдерам зробив її найціннішою приватною компанією у світі, а його статки вперше перевищили $600 мільярдів. Тим часом акціонери Tesla проголосували за схвалення нового компенсаційного пакету, який забезпечує йому чіткий шлях до того, щоб стати першим у світі трильйонером, якщо він допоможе автовиробнику досягти амбітної серії цільових показників протягом наступних років.

Джина Райнхарт:

  • Чистий капітал: $37,7 мільярда
  • Річний прибуток: $12,6 мільярда

Мало хто з мільярдерів отримав цього року більше вигоди від глобальної зосередженості на забезпеченні поставок життєво важливих рідкоземельних мінералів, ніж найбагатша людина Австралії. Значною мірою завдяки своєму приватному бізнесу Hancock Prospecting, Райнхарт накопичила найбільший портфель рідкоземельних металів за межами Китаю та позиціонувала себе як ключового гравця у дедалі напруженішій геополітичній боротьбі за контроль над матеріалами, які є важливими для технологій, починаючи від напівпровідників і закінчуючи електромобілями.

Дональд Трамп та родина:

  • Чистий капітал: $6,8 мільярда
  • Річний прибуток: $282 мільйони

З початку своєї передвиборчої кампанії Трамп та його родина вплуталися в запаморочливу низку угод, які збагатили клан у масштабах, безпрецедентних в сучасній президентській історії.

За останні 15 місяців статки родини зросли приблизно на 70%, навіть після нещодавнього падіння. У дні, що передували його другій інавгурації, Трамп та його дружина Меланія просували пару мемкойнів, що носять їхні імена, вартість яких ненадовго зросла, а потім різко впала.

Тим не менш, токен Трампа додав до багатства родини понад 200 мільйонів доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Трамп також став співзасновником криптоплатформи World Liberty Financial разом зі своїми синами за кілька тижнів до виборів 2024 року. Відтоді Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп занурилися в криптопроєкти, включаючи майнер цифрової валюти American Bitcoin Corp.

Ті, хто програв

Мануель Вільяр:

  • Чистий капітал: $10 мільярдів
  • Річні збитки: $12,6 мільярда

Вільяр, колись найбагатша людина на Філіппінах, за лічені дні втратив понад $18 мільярдів статків після того, як акції його девелоперської компанії Golden MV Holdings Inc. впали більш ніж на 80% після закінчення шестимісячної призупинення торгівлі в листопаді.

Торги були зупинені після того, як Golden MV не подала фінансові результати після того, як стало відомо, що вона придбала ділянку землі у Вільяра за $93 мільйони, але пізніше переоцінила її до понад $23 мільярдів.

Боб Пендер та Майк Сейбл:

  • Статки: $7 мільярдів кожного
  • Річні збитки: $17,7 мільярда кожен

Майкл Сейлор:

  • Чистий капітал: $3,8 мільярда
  • Річні збитки: $2,6 мільярда

Ван Сін:

  • Чистий капітал: $7,9 мільярда
  • Річні збитки: $3,5 мільярда.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами