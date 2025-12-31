Платники податків за 2025 рік поповнили бюджет на 1,246 трлн гривень

За оперативною інформацією за січень — грудень 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, становлять 1 трлн 246 млрд грн. Це +20,2 %, або 209,3 млрд грн до факту минулого року. Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

План надходжень по податках та зборах

Попри надскладні умови план надходжень по податках та зборах виконаний на 97,4 %. І це при тому, що він був підвищений більше ніж на 100 млрд грн.

Водночас стабільне перевиконання показників протягом першого півріччя створило необхідний фінансовий запас. Завдяки спільній роботі ДПС та кожного платника податків вдалося уникнути значних недонадходжень наприкінці року.

Основні джерела наповнення за 12 місяців 2025 року :

362,9 млрд грн — податок та збір на доходи фізичних осіб;

284,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

306,5 млрд грн — податок на додану вартість (з урахуванням бюджетного відшкодування);

163,9 млрд грн — акцизний податок;

48,4 млрд грн — рентні платежі.

Відшкодування ПДВ

179,6 млрд грн — відшкодування ПДВ. Щомісячний показник відшкодування ПДВ був не нижчим за 13 млрд гривень.